Kadim şehir İstanbul’da film çekimlerine yeni düzenleme getirildi. Tarihî dokunun korunup günlük hayatın en az etkileneceği bir sistem hedefleniyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul, her sene yerli ve yabancı birçok sinema ve TV eserinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu çekimler, bazen trafik problemleri ve karmaşa doğurabiliyor. Şimdi ise şehirde yapılan film ve dizi çekimlerine bir düzen getiriliyor.

İstanbul’da çekim süreçlerini daha düzenli, öngörülebilir ve şehirle uyumlu hâle getirmeyi amaçlayan “Film Çekimi Uygulama Esasları” yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği öncülüğünde, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan uygulama esaslarıyla, İstanbullular günlük hayat akışını en az düzeyde etkileyecek ve önceden bilgilendirilecekleri bir sisteme kavuşacak. Yerli ve yabancı yapım ekipleri ise açık kurallar sayesinde çekim süreçlerini daha sistemli şekilde yürütebilecek.

TRAFİK DİKKATE ALINDI

Düzenleme çerçevesinde İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrılıyor. Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla yedi büyük araçla çekim yapılabilecek; çalışma saatleri kış döneminde gece yarısına kadar sürebilecek.

İkinci bölgede en fazla on bir büyük araçla, üçüncü bölgede araç sayısında herhangi bir sınırlama olmadan çekim yapılabilecek. Yeni esaslara göre, kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekim tarihinden en az yedi gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması mecburi hâle getiriliyor. Ayrıca çekimlerden 24 saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi mecburi kılınırken tarihî dokuya zarar verilmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi esas alınıyor.

