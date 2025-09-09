Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

- Güncelleme:
GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı, üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Adaylar, GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca KYK yurt sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecektir. Peki, KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte, KYK yurt sonucu sorgulama ekranı..

Üniversite kayıt serüveninin tamamlanmasıyla beraber yurt başvuru işlemleri de sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, yurt başvurularını yaptı.

KYK yurtlarında şehit eşi, çocuklar, yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, devlet korumasında olanlar ve diğer şartları sağlayan adaylar ücretsiz olarak konaklayabilecek. Peki, KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte, KYK yurt sonuçları...

GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 1. Resim

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvuru sonuçlarının yayınlanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KYK yurt başvuruları 6 Eylül 2025'te tamamlanmıştır ve şu anda değerlendirme sürecindedir. Genellikle KYK yurt başvurularının incelenme süreci yaklaşık 10 gün sürüyor.KYK yurt sonuçlarının en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.  

GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 2. Resim

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sorgulanmaktadır.

Yerleştirme sonuçlarını açıklanmasının ardından sonuç ekranında durumu " Yurt kazandı" olarak yer alan adaylar yurtlarda konaklama imkanına sahip olacak.

.KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 3. Resim

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

  • Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
  • Gazi ve gazi çocukları,
  • Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
  • Devlet koruması altında olanlar,
  • Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

