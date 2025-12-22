İlk kez yalnızca Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla Mali’de düzenlenen Bamako Expo Fuarı’nda (BAMEX’25) Afrika kıtasında sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek.

Günlük 1200’den fazla ziyaretçiyi ağırlayan BAMEX’25, yoğun talep sebebiyle 2026 yılında yeni formatıyla düzenlenecek. İlk yıl iki gün fuar, iki gün Demo Day şeklinde yapılan BAMEX’25’te, gelecek yıl fuar süresi dört güne çıkarılacak.

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, Türk savunma sanayisinin kaliteli ürün, zamanında teslimat ve maliyet etkin çözümlerle kıtadaki ihtiyaçları karşılamada önemli bir yerde konumlandığını belirtti. İlk fuara gösterilen ilgi dolayısıyla gelecek yıl etkinlikte yeniliklere gideceklerini anlatan Saraç, BAMEX’26, gelen taleple ilkinin 3-4 katı büyüklükte olacağını farklı ülkelerden katılımlarla uluslararası boyut kazanacağını anlattı. Fuarın ve Türkiye’nin Afrika açılımının stratejik önemine ilişkin birçok analiz yazıldığına dikkati çeken Harun Saraç, “Fuarla birlikte, Türkiye için Afrika’nın gelecek dönemde kalkınmasında ve istikrarında önemli inisiyatif almış bir ülke algısı kıta kamuoyunda pekişti” dedi.

