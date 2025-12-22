Türkiye Gazetesi
Yapay zeka otomotivde verimi yüzde 30 arttıracak
Otomotiv sektörüne yönelik son analizlere göre dijital teknolojiler ve yapay zekâ, otomotiv sektörünün ekonomik yapısını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.
T-Otomobil 15 saat önce
Otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün potansiyelini inceleyen bir araştırma, sektör liderlerinin kısa vadede maliyet tasarrufu ve pazara daha hızlı çıkış konusunda iyimser olduğuna işaret ediyor.
- Otomotiv üreticileri ve tedarikçileri dijital iş birliği, otomasyon ve yapay zekaya entegre olmak için fırsatları yakalamaya çalışıyorlar.
- Araştırma, sektör liderlerinin kısa vadeli olarak maliyet tasarrufu ve pazara daha hızlı çıkış konusunda iyimser olduğunu gösteriyor.
- Otomotiv üreticileri (OEM) ile tedarikçiler arasındaki dijital iş birliği, araç geliştirme sürelerini yüzde 40’tan fazla kısaltmış.
ALİ ÇELİK - Bain & Company Türkiye Ortaklarından Armando Guastella konuyla ilgili değerlendirmesinde “Otomotiv üreticileri ve tedarikçileri, dijital iş birliği, otomasyon ve yapay zekâyı operasyonları aşamasına entegre olarak öne geçme fırsatına sahipler. Araştırmamız, sektör liderlerinin kısa vadede maliyet tasarrufu ve pazara daha hızlı çıkış konusunda özellikle iyimser olduklarını gösteriyor. Otomotiv üreticileri (OEM) ile tedarikçiler arasındaki dijital iş birliği, araç geliştirme sürelerini şimdiden yüzde 40’tan fazla kısaltmış durumda” dedi.
