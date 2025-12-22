Otomotiv sektörüne yönelik son analizlere göre dijital teknolojiler ve yapay zekâ, otomotiv sektörünün ekonomik yapısını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

ALİ ÇELİK - Bain & Company Türkiye Ortaklarından Armando Guastella konuyla ilgili değerlendirmesinde “Otomotiv üreticileri ve tedarikçileri, dijital iş birliği, otomasyon ve yapay zekâyı operasyonları aşamasına entegre olarak öne geçme fırsatına sahipler. Araştırmamız, sektör liderlerinin kısa vadede maliyet tasarrufu ve pazara daha hızlı çıkış konusunda özellikle iyimser olduklarını gösteriyor. Otomotiv üreticileri (OEM) ile tedarikçiler arasındaki dijital iş birliği, araç geliştirme sürelerini şimdiden yüzde 40’tan fazla kısaltmış durumda” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası