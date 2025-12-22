Maxxen Enerji, Aydın Ortaklar OSB’deki tesisinde yerli batarya üretimine başladı. Tesisin beş yıl içinde 10 GWh üretim kapasitesine ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.

ÖMER TEMÜR - Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki Maxxen, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurduğu yüksek teknoloji Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisini devreye aldı. 20 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen tesisin beş yıl içinde 10 GWh üretim kapasitesine ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.

İLK İHRACAT ALMANYA’YA

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, tesisin Kontek Enerji’nin 30 yıllık mühendislik birikiminin somut bir yansıması olduğunu söyledi. Özdemir “Aydın’da stratejik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis, yalnızca bir üretim altyapısı değil; Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir adımdır. İhracat odaklı üretim yaklaşımımız ve mühendislik kabiliyetlerimizle, Türkiye’yi enerji depolama alanında bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç edeceğiz. Avrupa’da Hollanda, İngiltere ve İsviçre’de yapılandık. Almanya ve İspanya’da ekiplerimiz var. İlk ihracatımızı da Almanya’ya gerçekleştirdik” dedi.

HEDEF HÜCRE ÜRETİMİ

Bu yatırımın kısa vadede 300’ün üzerinde doğrudan, orta ve uzun vadede ise binlerce kişiye dolaylı istihdam sağlayacağını ifade eden Özdemir “Yerli üretimle ölçeklenen enerji depolama çözümlerimizle yenilenebilir enerji entegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve bölgesel kalkınma hedeflerine de somut katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Özdemir, Aydın’daki tesiste bataryanın yanı sıra hücre üretimi de planladıklarını bildirdi. LEED sertifikalı, yüksek otomasyonlu ve CE belgeli altyapıya sahip tesis, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri ve sürdürülebilir üretim modeliyle öne çıkıyor. Tesisteki üretim hatları ve enerji yönetim sistemleri, endüstriyel firewall ve ağ segmentasyonu ile korunuyor. Sürekli izleme yapan erken uyarı sistemleri ile muhtemel riskler anlık olarak kontrol altına alınıyor. Maxxen’in yüksek verimlilik odaklı X-Series enerji depolama çözümleri ile donatılan tesis küresel enerji dönüşümüne de katkı sunmayı hedefliyor.

