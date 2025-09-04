KYK yurt ücretlerine zam geldi! 2025-2025 KYK yurtları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru işlemlerinin alınmaya başladı. Başvurular ilan edilen tarihe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam gelmesi üzerine "2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi.

2025-2025 KYK YURTLARI NE KADAR OLDU?

KYK yurt başvurularıyla birlikte yeni ücret tarifesi de açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan listede, KYK yurt ücretlerinin geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında arttığı görüldü. Buna göre, 2025-2026 yılı için KYK yurtları 750 TL ile 1250 TL arasında değişmektedir.

Geçen yılki fiyatlar ise 517,50 TL ile 855 TL arasındaydı.

-Yeni dönem fiyatları şu şekilde belirlendi:

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1.050 TL

Beşinci tip oda: 1.150 TL

Altıncı tip oda: 1.250 TL