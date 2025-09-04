Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar...

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar...
KYK, Yurt, Ücret, Zam, Üniversite, Öğrenci, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları devam ederken, oda ücretlerine yüzde 40 zam geldi. KYK yurtlarında oda ücretleri 750 TL'den başlayıp 1250 TL'ye kadar çıkıyor.

Üniversite öğrencilerinin yüksek kiralar nedeniyle barınma tercihi Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) oluyor. Öğrencilerin KYK başvuru süreçleri devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 6 Eylül. 

YÜZDE 40 ZAMLANDI

KYK yurtlarında bu yılki fiyatlar belli oldu. Yurt fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 40 zamlandığı görüldü. 

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar... - 1. Resim

ODA FİYATI 750 TL'DEN BAŞLIYOR

Fiyat politikası oda tipine göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, birinci tip odanın ücreti aylık 750 Lira, altıncı tip odanın fiyatı ise bin 250 Lira olarak belirlendi.

KYK yurtlarında zamlı oda fiyatları şöyle: 

  • Birinci tip oda: 750 TL
  • İkinci tip oda: 850 TL
  • Üçüncü tip oda: 850 TL
  • Dördüncü tip oda: 1050 TL
  • Beşinci tip oda: 1150 TL
  • Altıncı tip oda: 1250 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim?CHP kurultay davasıyla ilgili yeni gelişme! Mahkeme, tüm dosyaları istedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeni dönem! Yüzde 60 oranında... - Ekonomiİndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeni dönemÇiftçilerin beklediği haber! 5,2 milyar lira hesaplara yatırıldı - Ekonomi5,2 milyar lira çiftçilerin hesabına yatırıldıAltını olan köşeyi dönecek! ABD'li banka Goldman Sachs'tan rekor tahmin  - EkonomiABD'li bankadan rekor tahmin Tat ve lezzetiyle yemeklerin vazgeçilmezi! Hasat başladı, 50 derece sıcaklıkta günlük 1.000 lira kazanıyorlar - Ekonomi50 derece sıcaklıkta günlük 1.000 lira kazanıyorlarBoş ev temizliği için istenen ücret pes dedirtti: Bu paralar normal mi? - EkonomiBoş ev temizliği için istenen ücret pes dedirttiTicaret Bakanlığı harekete geçti! Okul öncesi büyük denetim yapıldı, rekor ceza kesildi - EkonomiBakanlıktan rekor ceza! Okul öncesi veliler dikkat
Sonraki Haber Yükleniyor...