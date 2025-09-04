KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar...

Üniversite öğrencilerinin yüksek kiralar nedeniyle barınma tercihi Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) oluyor. Öğrencilerin KYK başvuru süreçleri devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 6 Eylül.

YÜZDE 40 ZAMLANDI

KYK yurtlarında bu yılki fiyatlar belli oldu. Yurt fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 40 zamlandığı görüldü.

ODA FİYATI 750 TL'DEN BAŞLIYOR

Fiyat politikası oda tipine göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, birinci tip odanın ücreti aylık 750 Lira, altıncı tip odanın fiyatı ise bin 250 Lira olarak belirlendi.

İlgili Haber Benzinin ardından bir zam da motorine! Litresi 57 liraya dayandı

KYK yurtlarında zamlı oda fiyatları şöyle: