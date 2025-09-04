KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar...
Güncelleme:
2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları devam ederken, oda ücretlerine yüzde 40 zam geldi. KYK yurtlarında oda ücretleri 750 TL'den başlayıp 1250 TL'ye kadar çıkıyor.
Üniversite öğrencilerinin yüksek kiralar nedeniyle barınma tercihi Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) oluyor. Öğrencilerin KYK başvuru süreçleri devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 6 Eylül.
YÜZDE 40 ZAMLANDI
KYK yurtlarında bu yılki fiyatlar belli oldu. Yurt fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 40 zamlandığı görüldü.
ODA FİYATI 750 TL'DEN BAŞLIYOR
Fiyat politikası oda tipine göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, birinci tip odanın ücreti aylık 750 Lira, altıncı tip odanın fiyatı ise bin 250 Lira olarak belirlendi.
KYK yurtlarında zamlı oda fiyatları şöyle:
- Birinci tip oda: 750 TL
- İkinci tip oda: 850 TL
- Üçüncü tip oda: 850 TL
- Dördüncü tip oda: 1050 TL
- Beşinci tip oda: 1150 TL
- Altıncı tip oda: 1250 TL
