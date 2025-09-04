Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benzinin ardından bir zam da motorine! Litresi 57 liraya dayandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta peş peşe zam olarak yansıdı. Geçtiğimiz hafta benzine gelen zammın ardından bugün de motorine 2 liradan büyük bir zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 57 lira sınırına dayandı.

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 67-68 dolar bandına yükselmesiyle akaryakıta peş peşe zam geldi. 

BENZİNİN ARDINDAN MOTORİNE DE ZAM 

27 Ağustos Çarşamba günü benzine 1 lira 19 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla motorine de büyük bir zam geldi. Motorinin litre fiyatı 2 lira 5 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 57 lira sınırına dayandı.

Benzinin ardından bir zam da motorine! Litresi 57 liraya dayandı - 1. Resim

4 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,9454,2926,51
İstanbul Anadolu52,7954,1625,88
Ankara53,7355,2626,40
İzmir54,0655,5826,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR? 

4 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 21 kuruştan, motorinin litresi ise 56 lira 78 kuruştan satılıyor. 

Benzinin ardından bir zam da motorine! Litresi 57 liraya dayandı - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

