Yaşlı adam gelinini katletti! Cinayetin hemen ardından tıraşa gitti

Yaşlı adam gelinini katletti! Cinayetin hemen ardından tıraşa gitti

Zonguldak'ın yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü. Zanlının cinayetin hemen ardından berbere tıraş olmaya gittiği öğrenildi...

Olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşandı. İddialara göre 43 yaşındaki Gönül Karakök, boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

AYNI EVDE YAŞADIĞI ESKİ GELİNİNİ VURDU!

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Derin, Karakök'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GELİNİ ÖLDÜRÜP TIRAŞA GİTTİ!

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Netanyahu aday olacak mı? Son anket sonuçları belli oldu!
