Ankara’da görev yapan doktor anne, iki çocuğu ile aynı hastanede mesleğini sürdürüyor. Küçükken annelerinin nöbetlerine giderek hastane ortamında büyüyen kardeşler, bugün aynı çatı altında doktor olarak çalışmanın gururunu yaşıyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapan Semra Kurttekin, meslektaşı iki çocuğuyla aynı çatı altında çalışıyor.

Kurttekin’in kızı Zeynep kadın hastalıkları ve doğum asistanı, oğlu Mert ise deri ve zührevi hastalıkları asistanı. Doktor anne, eşinin de hekim olduğunu belirterek, “Küçükken nöbetlerime gelmeyi çok severlerdi. Onlar için annenin nöbetine gelmek bir macera ve heyecandı” dedi.

"ONLAR BENİM İDOLÜMDÜ"

Kadın hastalıkları ve doğum asistanı Zeynep Kurttekin de doktor bir ailede büyümenin meslek seçiminde önemli rol oynadığını söyleyerek, “Onlar benim idolümdü. Annem, babam doktor ben de mecbur doktor olacağım herhâlde dedim” diye konuştu. Deri ve zührevi hastalıkları asistanı olarak görev yapan Mert Kurttekin de annesiyle çalışmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Doktor aile, bütün meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayıp, hekimliğin sadece bir gün değil her gün gururla yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.

