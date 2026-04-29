Beykoz'da feci kaza! 1'i ağır 12 yaralı
Beykoz’da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İstanbul Beykoz’da meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Merkez Mahallesi Kaymakdonduran Caddesi üzerinde ilerleyen bir servis minibüsü ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kaymakdonduran Caddesi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.