Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, hisse başına 135 dolarlık fiyatla tarihin en büyük halka arzlarından birine imza attı. "SPCX" koduyla Nasdaq'ta işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz sürecinin tamamlanması ve sonuçların netleşmesi için gözler haziran ortasına çevrildi. Peki, SpaceX halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. SpaceX halka arz (IPO) fiyatını resmen hisse başına 135 dolar olarak belirledi.

Bireysel yatırımcıların SpaceX hisseleri için 100 milyar doların üzerinde alım emri verdiği bildiriliyor. Bu durum, Elon Musk'ın şirketinin merakla beklenen borsa çıkışında yatırımcı talebi rekorlarını büyük olasılıkla alt üst edecek.

SPACEX İŞLEM TARİHİ VE HALKA ARZ SONUÇ TARİHİ

Açıklamada, SpaceX hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz sürecinin ise olağan kapanış şartlarının tamamlanmasının ardından 15 Haziran'da sonuçlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Şirkete ayrıca halka arz fiyatı üzerinden 83,3 milyon adede kadar ek hisse satın alma hakkı tanıyan 30 günlük bir opsiyon verildiği ifade edildi.

İşlem tarihi belli oldu! SpaceX halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLEME DAHA DA YÜKSEK OLABİLİR

SpaceX'in 1,77 trilyon dolarlık piyasa değeri, dolaşımdaki 13,08 milyar hisse baz alınarak hesaplandı.

Halka arzı yöneten yatırım bankalarının ek hisse satış hakkını kullanması halinde şirketin piyasa değeri daha da yükselebilir. Söz konusu kararın genellikle halka arzdan sonraki 30 gün içinde verilmesi bekleniyor.



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