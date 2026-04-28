"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının itirafçılarından Adem Soytekin'in, sanıklar tarafından rahatsız edildiğini belirtmesinin ardından savunması öne alınmıştı. İmamoğlu'nun itirazlarına rağmen kürsüye gelen Soytekin, "Etkin pişmanlık yapan iftiracıdır söylemlerine katılmıyorum. Ben rüşvet organizasyonu kuran biri değilim. Yaptığı işin karşılığını alan müteahhitim" dedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki-sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 28. duruşması başladı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

SOYTEKİN'İN SAVUNMASI ÖNE ALINDI

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Sanıklarla sorun yaşadığı için dilekçe veren tutuklu sanık iş insanı Adem Soytekin'in dilekçesinin değerlendirildiğini belirten Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanığın savunma sırasının öne çekildiğini ifade etmişti. İmamoğlu ise bu karara tepki göstermişti. İtirazlara rağmen bugün duruşma, örgüt yöneticilerinden tutuklu sanık Adem Soytekin'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Soytekin, kimlik tespitinde ilkokul mezunu olduğunu ve aylık geliri 1 milyon TL olduğunu söyledi.

Adem Soytekin

"İFTİRACI SÖYLEMLERİNİ KABUL ETMİYORUM"

İtirafçı olduğu için sanıkların kendisini rahatsız ettiğini belirten Soytekin, "Ben rüşvet organizasyonu, kuran, yöneten biri değilim. Yaptığı işin karşılığını alan müteahhitim. 'Etkin pişmanlık yapan iftiracıdır, önüne gelen belgeleri imzalayan kişilerdir' vs. gibi söylemleri kesinlikle reddediyorum. Ben savcılık ifadem de hiçbir şekilde baskı altında kalmadım" dedi.

Ekrem İmamoğlu

