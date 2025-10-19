Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Minguzzi ve Çakır aileleri Ankara'da buluştu: Başka ailelere ateş düşmesin

Minguzzi ve Çakır aileleri Ankara'da buluştu: Başka ailelere ateş düşmesin

Minguzzi ve Çakır aileleri Ankara'da buluştu: Başka ailelere ateş düşmesin
Başkent dün adalet arayan iki ailenin buluşmasına sahne oldu. 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile Keçiören’de öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın ailesi Ankara’da bir araya geldi.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, “Biz artık koca bir aile olduk. Gerekli cezaları alsınlar. 24 yılsa 24’ün tamamını yatsınlar, çıkmasınlar. Yalnızca kendi çocuğum adına değil, tüm çocuklar için mücadelemizi, adalet arayışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır ise, 18 yaş altı zanlılara verilen cezanın yetersiz olduğunu belirtirken, “Talebimiz, işledikleri fiilin bilincinde olan, sonuçlarını öngörebilen bu kişilerin yetişkin statüsünde cezalandırılması ve en ağır cezaya çarptırılmasıdır” dedi.

Ahmet Minguzzi’nin dava avukatı Ersan Barkın da,“Mücadelemiz, sadece kendi evladımız için değil, başka çocukların ve ailelerin benzer acılar yaşamaması içindir. Kararın emsal teşkil edecek şekilde verilmesi büyük önem taşımaktadır. Toplumun adalet duygusunun tesisi ancak bu şekilde mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

 
