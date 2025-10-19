Avrupa'dan ekonomik endişeler artıyor! "Ayaklanma ve isyan çıkabilir..."

Daily Mail'in haberine göre Alman sigorta şirketi Munich Re’nin yönetim kurulu üyesi Clarisse Kopff, Avrupa’daki büyüme oranlarının ABD ve Çin’e kıyasla düşük olmasının “toplumsal gerilimleri” artırdığını söyledi.

EKONOMİK ENDİŞELER ARTIYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Avrupa önümüzdeki yıl sınırlı bir büyüme kaydedecek. İngiltere’nin yüzde 1,3, Fransa’nın yüzde 0,9 ve Almanya’nın yüzde 0,8 büyüme göstermesi bekleniyor. Buna karşılık ABD yüzde 2,1, Çin ise yüzde 4,2 büyüme öngörülüyor.

Kopff, bu durumun Avrupalı vatandaşların satın alma gücü üzerinde baskı oluşturacağını ve “daha fazla isyan, daha fazla toplumsal kargaşa” doğurabileceğini belirtti.

Kopff’un açıklamaları, geçen ay Fransa’da vergi protestoları nedeniyle bir milyon kişilik grev ve çiftçilerin Latin Amerika ile önerilen AB ticaret anlaşmasına karşı sokağa çıkmasının ardından geldi.