Avrupa'dan ekonomik endişeler artıyor! "Ayaklanma ve isyan çıkabilir..."

Kaynak: Dış Haberler
Avrupa'da, ekonomiye yönelik endişeler artıyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden Almanya'da faaliyet gösteren sigorta şirketi Munich Re'nin yönetim kurulu üyesi Clarisse Kopff, artan endişelerin ayaklanmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Kopff, bu durumun Avrupalı vatandaşların satın alma gücü üzerinde baskı oluşturacağını ve “daha fazla isyan, daha fazla toplumsal kargaşa” doğurabileceğini belirtti.

Daily Mail'in haberine göre Alman sigorta şirketi Munich Re’nin yönetim kurulu üyesi Clarisse Kopff, Avrupa’daki büyüme oranlarının ABD ve Çin’e kıyasla düşük olmasının “toplumsal gerilimleri” artırdığını söyledi.

Avrupa'dan ekonomik endişeler artıyor!

EKONOMİK ENDİŞELER ARTIYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Avrupa önümüzdeki yıl sınırlı bir büyüme kaydedecek. İngiltere’nin yüzde 1,3, Fransa’nın yüzde 0,9 ve Almanya’nın yüzde 0,8 büyüme göstermesi bekleniyor. Buna karşılık ABD yüzde 2,1, Çin ise yüzde 4,2 büyüme öngörülüyor.

Kopff, bu durumun Avrupalı vatandaşların satın alma gücü üzerinde baskı oluşturacağını ve “daha fazla isyan, daha fazla toplumsal kargaşa” doğurabileceğini belirtti.

Kopff’un açıklamaları, geçen ay Fransa’da vergi protestoları nedeniyle bir milyon kişilik grev ve çiftçilerin Latin Amerika ile önerilen AB ticaret anlaşmasına karşı sokağa çıkmasının ardından geldi.

