Dünyaca ünlü isimler markasının yüzü olmuştu: Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen moda markalarından Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu  hayatını kaybetti. İş adamının vefatını torunu Buse Başeskioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkiye’nin köklü moda markalarından Zeki ve Zeki Triko'nun kurucusu iş adamı Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti. Haberi torunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ailenin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek"

Başeskioğlu,1958’de kurduğu Zeki Triko Türk moda dünyasının kült markalarından biri olmuş ancak marka 2021’de icra yoluyla Antalyalı bir iş adamına satılarak yoluna devam etmişti. 

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

1930 Akseki doğumlu. Genç yaşında geldiği İzmir’de şapka satarak çalışmaya başladı. İş hayatına, Mahmutbey’de çorapçılık yaparak devam etti. Daha sonra jarse elbise ve konfeksiyon işine girdi.

1969’da ilk ihracatını yaptı. İstanbul’un moda merkezi olan Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri oldu. 

