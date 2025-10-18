Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan'dan Filistin'de 'garantör' sözleri! Türkiye, Gazze'de yer alacak mı?

Bakan Fidan'dan Filistin'de 'garantör' sözleri! Türkiye, Gazze'de yer alacak mı?

Dışişleri Bakanı Fidan, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçerse biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de devam eden kalıcı ateşkes başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Fidan, "Şarm El Şeyh’te atılan imzalar hem Gazze için hem de bölge için tarihiydi" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan'dan Filistin için iki devletli çözüm açıklaması!

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM HAYATA GEÇMEZSE TEKRAR SAVAŞ GÖRECEĞİZ"

Fidan'ın ifadeleri şu şekilde:

(Gazze) İki devletli çözüm hayata geçmezse bir müddet sonra tekrar bir savaş daha göreceğiz.

Soykırımın durması, İsrail’in yıllardır oluşturduğu ilüzyonun ortadan kalkmasıyla oldu.

(Gazze’de ateşkesin bozulması ihtimali) Başlayacak olan savaş değil başlayacak olan tekrar soykırım.

Hedefimiz (Gazze) mutabakatın, insani yardımların devam etmesi, Filistinli bir heyetin Gazze’deki yönetimi devralması ve iki devletli çözüme doğru gidilmesi.

Biz Müslümanlar olarak diyoruz ki; buna artık seyirci kalamayız.

Ayrıntılar geliyor...

