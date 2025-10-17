Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile ortak basın toplantısında konuştu. Vize konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Fidan,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da görüştü.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk sözü alan Fidan, "Almanya en büyük ticaret ortaklarımızdan biri. Görüşmede ilişkileri derinlemesine ele alma imkanı bulduk" dedi.

Bakan Fidan şöyle devam etti:

"Vize serbestisi için diyaloğun yeniden canlandırılması önemli. Vize başvuru sürecindeki beklentimizi paylaştım. Ön görüşmelerimiz bitti, gerekli adımları atacağız. Bu alandaki ilerlemenin AB ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyoruz.

"GAZZE'DEKİ GELİŞMELERİ ELE ALDIK"

AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da görüştük. Bu konuların başında Gazze geliyor. Türkiye, mutabakatın uygulanması için üzerine düşecek. Biz de ateşkesin sürekliliği, insani yardımların önemini konuştuk. Avrupa'nın özellikle Almanya'nın Filistin'le ilgili her türlü yapıcı adımın büyük değer taşıdığından bahsettik.

Gazze'deki yardım çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Büyükelçimizi İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atadık. Amacımız arazide faaliyet gösteren STK ve yardım kuruluşlarının, diplomasiyle aradaki koordinasyonunu sağlamak. Yardım faaliyetlerinin uzun vadeli olması gerektiğine inanıyoruz çünkü. 

Suriye'deki durumu da görüşmelerimizde ele aldık. Entegrasyonun ülkenin güvenliğine somut katkılar getirmesi gerektiğine inanıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

