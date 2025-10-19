Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oppo ve Omix yeni modellerini tanıttı

Bu yıl beşincisi düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı, Mıstaçoğlu Holding’in teknoloji markaları OMIX ve OPPO’nun lansmanlarına sahne oldu.

ÖMER TEMÜR - Fuar kapsamında OPPO, gelişmiş donanımı ve dayanıklılığıyla öne çıkan A6 Pro modelini tanıtarak Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. 7.000 mAh bataryası, 80W hızlı şarj desteği, MediaTek Helio G100 işlemcisi ve 6.57 inç OLED ekranıyla dikkat çeken cihaz, uzun pil ömrü ve yüksek performansıyla kullanıcıların beğenisini kazandı.

OMIX ise tamamen Türkiye’de geliştirilen O1 Serisi’nin yeni üyeleri O1 Icon, O1 Neo ve O1 Next 5G’yi tanıttı. O1 Icon, gelişmiş kamera ve Dolby destekli ses özellikleriyle öne çıkarken, O1 Neo yüksek performansı ulaşılabilir fiyatla sundu.

