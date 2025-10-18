Gök Vatan'ın savunması olacak! Çelik Kubbe'nin Hisar'ı tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray atış alanında Hava Savunma Komutanlığı tarafından "Hisar-O" atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hisar-O" atışına ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

GÖK VATANIN ÇELİK KALKANI

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, X'teki başarılı testin ardından yaptığı açıklamada, "Gök Vatan'ın çelikten kalkanı! Orta menzilli hava savunma sistemimiz Hisar-O'nun bir başarılı test atışı daha gerçekleştirildi. Sahada kendini kanıtlamış sistemlerle ordumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

HİSAR'IN SİSTEM YETENEKLERİ VE TASARIMI

Hisar Hava Savunma Füze Sistemi, askeri üsleri, limanları, tesisleri ve birlikleri döner ve sabit kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarının saldırılarına karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

Hisar-A ve Hisar-O füzeleri, bir aile konseptinin parçası olarak modüler bir yapıya sahip olup, farklı platformlar, atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Her iki model de 360 ​​derece etkili dikey fırlatma kabiliyeti, çift kademeli roket motorları ve itme vektörü kontrol sistemleriyle donatılmıştır.

HİSAR O+ HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ

Hava savunma sistemi, SSB projesi olarak Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR O+ sistemi dağıtık, esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem, Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.