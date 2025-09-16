Selçuk Bayraktar Çelik Kubbe için tarih verdi: "2030’a kadar tam kapasiteye ulaşacağız"

NTV canlı yayınında soruları cevaplayan Bayraktar, hava savunma sistemlerinde Türkiye’nin her kademeyi geliştirdiğini ifade ederek, "Katmanlı bir şekilde ilerliyor hava savunma. Bu kademelerin her birini ASELSAN geliştirdi. Ancak tüm ülkeyi kapsayacak bir hava savunma sistemi henüz mevcut değil" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN CAYDIRICI OLABİLMEK"

Caydırıcı olmanın savunmayı seçmekten daha zor bir yol olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Asıl önemli olan caydırıcı olabilmek. Tüm füzeleri engelleyebilen bir hava savunma sistemi dünyada yok. Her sistemin bir sınırı var" ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Bayraktar, taaruz kapasitesinin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Taaruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmalıyız. 5. nesil Kızılelma gibi sistemlerle mukavemet edebilirsiniz. Bunun yanında kamikaze dronelar ile taaruz etmek de mümkün. Üzerine koyduğunuz mühimmat ve radarların kapasitesi çok kritik" dedi.

"2030'A KADAR TAM KAPASİTEYE ULAŞACAĞIZ"

Hava savunma sistemlerinin tam kapasiteye ulaşmasının 2030 yılına kadar planlandığını kaydeden Bayraktar, ülkenin savunma stratejilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

KÜRE DİJİTAL ANSİKLOPEDİ

Bayraktar, yeni dijital ansiklopedi Küre’nin hazırlanmakta olduğunu belirterek, "Bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Şu anda 50 bine yakın makale mevcut" dedi.

İHA'LARIN SAVAŞTA ÖNEMİ

Bayraktar, muharebenin kaotik bir ortam olduğunu vurgulayarak, İHA sistemlerinin en büyük avantajının canlı sistemlerle karar vericilere durumu doğru aktarmak olduğunu ifade etti. Bayraktar, TB2’nin dünyada en fazla sistemi, yüzlerce tankı, onlarca hava savunma sistemini ve yerde duran uçakları etkisiz hâle getirdiğini belirterek, bunun asimetrik bir etkisi olduğunu kaydetti.

N-SOSYAL VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Bayraktar, geliştirdikleri N-Sosyal platformunun 1 milyon 300 bin kullanıcısı olduğunu belirterek, "Parasını vererek satın aldığınız tüm teknolojiler size karşı silaha dönüşebiliyor. Tam müreffeh olmanın yolu, bu sistemleri millileştirmek ve dost ülkelerle paylaşmak" dedi. Bayraktar ayrıca, N-Sosyal’in sürekli geliştiğini ve süper bir uygulama hâline getirilmeyi hedeflediklerini aktardı.

YAPAY ZEKA VE BİLGİ AKTARIMI

Hakikatin önemine değinen Bayraktar, yapay zekanın bilgi aktarımında referanslara dayandırılması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, "Yapay zeka bilgiyi derleyip getirebiliyor ama korkunç hatalar yapabiliyor. Dengenin kaybolmaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ DURUM VE İNSANLIK VURGUSU

Bayraktar, Gazze’de yaşananlara da değinerek, "Hemen yanıbaşımızda bir soykırım oluyor. Dünyanın en iyi eğitim kurumlarında eğitim almış insanların yazdığı makeleleri görüyorsunuz. Bu dünyada her insanın onurlu bir şekilde yaşaması gerektiğini anlamamız gerekir. Şair ne diyor, "Medeniyet tek dişi kalmış canavar" diyor. Bu hal olduğu sürece, insanlığın varoluş serüvine açısından büyük bir tehdit olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu, üzerine düşen iyiliği ve merhameti yapmayacaksa insanlığı çok daha karanlık günlerin beklediğini söyleyebiliriz." dedi.

İTALYAN LEONARDO İLE İŞBİRLİĞİ

Bayraktar TB2 ve diğer İHA'ları dünyanın en meşhur İHA'ları şu anda. Avrupa ülkeleri arasında kullanıcıları da var. Avrupa pazarına açılmak amacıyla böyle bir mimari yapıldı. Bu İtalyan hükümetinin de özellikle isteğiydi. Bizlerin de Türkiye'nin de yakın ilişkileri vardı. Leonardo ile yapılan işbirliği Türk savunma sanayi teknolojilerinin yeni pazarlara açılmasını sağlayacak.