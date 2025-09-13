Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisine giriyor! Yunan basını alarm verdi: Baykar İHA’ları fethedecek

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi, sadece bölgeyi değil, tüm Avrupa’yı sarsıyor. Yunan basını Pentapostagma, manşetten verdiği haberinde Avrupa Birliği’nin stratejik özerklik hedefi kapsamında Türk savunma sanayisine kapı açtığını yazdı. Haberde, Baykar’ın insansız hava araçları, füze sistemleri ve Aselsan’ın hava savunma projeleri ile Ankara’nın Avrupa güvenlik mimarisi içinde güç kazandığına dikkat çekildi.

"ATİNA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Pentapostagma, bu gelişmenin Ege ve Güney Kıbrıs için yeni bir tehdit anlamına geldiğini öne sürdü.

Gazeteye göre 800 milyar avroluk REARM EUROPE programı, Türk projelerini finanse edebilir ve bu durum Doğu Akdeniz’de dengeleri Ankara lehine çevirebilir.

Yunan basını şu ifadeyi öne çıkardı:

"Türkiye-AB işbirliği, Avrupa'nın stratejik özerklik hedeflerine katkı sağlayabilir. Türk savunma kapasitesi sadece bölgesel değil, Avrupa güvenlik mimarisini de belirleyecek"

'TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNE GİRİYOR'

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi artık sadece bölgesel değil, Avrupa’nın güvenlik mimarisini şekillendiren bir güç haline geliyor. Yunan basını Pentapostagma, “Türkiye Avrupa güvenlik mimarisine giriyor” manşetiyle çalkalanırken, haberde özellikle Baykar’ın İHA’ları ve yeni füze sistemleri sayesinde Ankara’nın Avrupa’nın güvenlik ekosistemine kurumsal olarak entegre olma yolunda ilerlediği vurgulandı.

Pentapostagma, bu tabloyu “Atina için yeni bir tehdit” başlığıyla manşete taşıdı. Gazete, Türkiye’nin AB projelerine dahil olmasının Ege ve Güney Kıbrıs için dengeleri değiştireceğini ileri sürdü.

AVRUPA'NIN YENİDEN SİLAHLANMA SERÜVENİ: REARM EUROPE NEDİR?

Avrupa Birliği, Mart 2025’te “ReArm Europe” adıyla duyurduğu, daha sonra “Readiness 2030” olarak yeniden adlandırılan kapsamlı bir savunma programını hayata geçiriyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan plan, önümüzdeki yıllarda toplam 800 milyar euroya kadar kaynak seferber edilmesini öngörüyor.

Bu bütçenin yaklaşık 650 milyar euroluk kısmı üye devletlerin savunma harcamalarındaki artıştan, 150 milyar euroluk kısmı ise “SAFE” adı verilen ortak savunma kredilerinden sağlanacak. Program, hava savunma sistemleri, füze teknolojileri ve insansız hava araçları gibi alanlara yoğunlaşacak. Ayrıca mevcut AB fonlarının bir kısmı savunma yatırımlarına kaydırılacak, Avrupa Yatırım Bankası’ndan ek destek alınacak ve özel sektör yatırımları savunma projelerine yönlendirilecek.

Brüksel’in bu adımı iki temel amaca dayanıyor: “Rus tehdidine” karşı caydırıcılığı güçlendirmek ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin askeri desteğini azaltabileceği yönündeki endişelere karşı Avrupa’nın daha bağımsız bir güvenlik kapasitesi inşa etmesini sağlamak.

Plan, üye ülkeler üzerinde ciddi ekonomik yük getirebilir. Örneğin Almanya, GSYH’sinin yüzde 1,5’i oranında ek savunma harcaması yaparak yıllık yaklaşık 60 milyar euroyu bu alana ayırmayı planlıyor. Polonya ise 2026 yılı için GSYH’sinin yüzde 5’ini savunmaya ayırmayı öngörüyor; bu da 40 milyar euroya yakın ek yük anlamına geliyor.