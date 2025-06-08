Yunanistan Savunma Bakanı AB'ye isyan etti! "Türkiye uğruna bizi unuttunuz"

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin art arda attığı adımları hazmedemeyen Yunanistan, AB’nin Ankara ile savunma iş birliğini genişletmesine sert tepki gösterdi. Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin SAFE programına dahil olmasına karşı çıkarak, Brüksel’i suçladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi hedef alan ifadelerle uluslararası kamuoyuna açık bir mesaj verdi. Türkiye’nin Avrupa’daki etkisini hazmedemeyen Atina yönetimi, AB savunma projelerinden Doğu Akdeniz’e kadar birçok başlıkta Ankara’ya karşı sert açıklamalarda bulundu.

DENDİAS'TAN AÇIK TEHDİT! TÜRKİYE UĞRUNA BİZİ UNUTTUNUZ

Dendias, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin 150 milyar avroluk SAFE programına katılımını eleştirerek “Uluslararası hukuka saygı göstermeyen ülkeler AB projelerinde yer alamaz” dedi. Türkiye’yi AB’ye tehdit olarak gösteren Dendias, ekonomik çıkarlar uğruna bazı ülkelerin Batı değerlerine ihanet ettiğini savundu.

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TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türk-Yunan ilişkilerinde yapıcı söylemleri kabul etmeyen Dendias, Türkiye’nin “iyi atmosfer” yaklaşımını küçümseyerek “Ankara'nın söylemi inandırıcı değildir” dedi.

Türkiye’yi alenen savaş tehdidiyle suçlayan Dendias, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayarak, Türkiye’nin barışçıl girişimlerini karalamaya çalıştı.

ATİNA, MISIR'DAN YARDIM İSTİYOR

Türkiye’nin 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasının yeniden gündeme gelmesi, Atina’da paniğe neden olmuştu. Middle East Eye’a göre Yunanistan, Libya Temsilciler Meclisi’nin anlaşmayı onaylamasını engellemek için Mısır’a acil diplomatik müdahale çağrısında bulundu. Türkiye’nin bölgedeki gücünü kabul edemeyen Yunanistan, Libya’daki gelişmeleri durdurmak için Mısır'ı devreye soktu.

HAFTER AİLESİNİN TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMASI ATİNA'YI ÇÖKERTTİ

General Halife Hafter’in oğlu Saddam Hafter’in Nisan ayında Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Libya cephesinden gelen sinyaller Yunanistan’ı daha da tedirgin etti. Diplomatik kaynaklara göre, Hafter ailesi Türkiye ile ilişkileri derinleştirmeye hazırlanıyor. Atina yönetimi, bu diplomatik açılımdan büyük rahatsızlık duyuyor.

YERLİ SAVUNMA SANAYİMİZİ ÖRNEK ALDILAR! GÜNDEM 2030

Dendias, "Gündem 2030" adı verilen planla Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’ni yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Yapay zekâ destekli sistemler, F-35’ler, FDI fırkateynleri ve siber savunma gibi başlıkların öne çıktığı planla Yunanistan, Türkiye’ye karşı caydırıcılık iddiasında bulundu. Dendias, bu programın Avrupa'nın savunmasında Yunanistan’ı "güvenlik sütunu" haline getireceğini söyledi.

TÜRK SİHA'LARI KORKUSU: YUNANİSTAN'DAN İHA HAMLESİ

Yunanistan, Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısını da hazmedemedi. Dendias, ABD’de Fort Sill Üssü'nde İHA karşı tedbir eğitimlerine Yunan subaylarının katılacağını, benzer bir merkezin Yunanistan’da kurulacağını duyurdu. Tüm askeri personelin İHA ve karşı-İHA sistemleri konusunda eğitileceği belirtildi.

AB KAPILARI TÜRKİYE'YE AÇILDI, ATİNA DUVARA ÇARPTI

Öte yandan Türkiye’nin AB’nin 150 milyar avroluk savunma programına dahil olması, Atina’da "aşağılayıcı yenilgi" olarak yorumlanmaya devam ediyor. Yunan yetkililer ABD’ye yönelerek destek arayışına girdi, ancak sonuç alamadı. Dendias’ın “Düşman surların içindeyken Avrupa savunulamaz” sözü, Türkiye’ye yönelik alçak bir itham olarak kayda geçti.