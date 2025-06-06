Türkiye’nin Doğu Akdeniz hamlesi Yunanistan’ı harekete geçirdi: Mısır'ı devreye sokuyor

Doğu Akdeniz’de tansiyon yeniden yükseliyor. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını oylamaya hazırlandığı kritik süreçte, Yunanistan paniğe kapıldı. Middle East Eye'ın haberine göre Atina yönetimi, anlaşmanın onaylanmasını engellemek için Mısır’ı diplomatik müdahaleye çağırdı. Hafter yönetiminin Ankara’ya yakınlaşmasından endişe duyan Yunanistan, Mısır'ı devreye sokarak "Türkiye'nin deniz zaferini" engellemeye çalışıyor.

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, yıllar sonra yeniden bölgesel gerilimi tetikledi. İngiltere merkezli Middle East Eye’ın haberine göre, Yunanistan, Libya’nın doğusunda General Halife Hafter tarafından desteklenen hükümetin bu anlaşmayı onaylamasını engellemek için Mısır’dan yardım istemeye hazırlanıyor.

Yazar Sean Mathews'ın iddiasına göre Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis’in bu hafta Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİSİ ARTIYOR, ATİNA PANİKTE

2019’daki Türkiye-Libya deniz mutabakatı, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki deniz yetki iddialarını sarsmıştı.

Libya’daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin anlaşmayı onaylamasıyla birlikte, bölgedeki dengelerin Türkiye'nin lehine çevrilmesi söz konusu. Yunanistan ve Kıbrıs’ın alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Middle East Eye’a konuşan kaynaklara göre, Libya iddiası hem Atina-Kahire hattında gerginliğe yol açtı hem de İsrail’in tepkisini çekti. Zira üç ülke Doğu Akdeniz’de doğalgaz sahaları ve elektrik bağlantısı projelerinde Türkiye'yi dışarda bırakmayı amaçlıyordu.

SİYASİ MANEVRA MI, JEOPOLİTİK KIRILMA MI?

Libya’nın doğusunda söz sahibi olan Hafter cephesinin Türkiye’ye yaklaşması, sadece birkaç yıl önce düşünülemezdi. Ancak Hafter’in oğlu Saddam Hafter’in Nisan ayında Ankara’ya yaptığı sürpriz ziyaret sonrası bu tablo değişti. Ankara ile diyalog sürecine giren Hafter ailesi, deniz anlaşması konusunu da bu temasların parçası haline getirdi.

Middle East Eye’a konuşan Türk bir kaynak, "Hafter ve oğulları şu an Türk hükümetiyle ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor" diyerek anlaşmanın şu aşamada ne tamamen onaylanacağını ne de reddedileceğini öne sürdü.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ GENİŞLİYOR

Uzmanlara göre, Hafter kontrolündeki doğu Libya'nın Türkiye'yle anlaşmaya yönelmesi, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirebilir. GISR uzmanı Bilgehan Öztürk, Tobruk parlamentosunun hamlesinin büyük uluslararası sonuçlar doğurmayabileceğini savunsa da, Ankara’nın tüm Libya taraflarıyla aynı çizgiye gelmesi halinde deniz yetki alanı iddiasının ciddi şekilde genişleyeceği ileri sürdü.