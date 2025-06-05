Lozan'ı hiçe sayan Yunanistan'a Türkiye cevap verdi! "Geçmişin araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis’in Fener Rum Patrikhanesi ziyareti sırasında sergilenen antik harita pozuna tepki gösterdi. Bakanlık, “Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis’in Fener Rum Patrikhanesi ziyaretinde antik bir haritayla verilen poza sert tepki gösterdi. Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

27-28 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 18. Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı sonrasında Yunan Genelkurmay Başkanı Choupis, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti. Görüşme sonrası çekilen fotoğrafta iki isim, 1585 tarihli “Eski Trakya Haritası”nı birlikte tutarken görüldü. Harita, bugünkü Trakya, İstanbul ve çevresini kapsıyor.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan bu kare, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Haritanın Türkiye sınırları içindeki bir bölgeyi göstermesi ve sergilenme biçimi tartışmalara neden oldu. Görüntü, "sembolik mesaj taşıdığı" iddialarıyla gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

MSB'DEN NET MESAJ

MSB Türkiye'nin tarihsel hassasiyetlerine vurgu yaparak bu tür sembolik mesajların bölgesel istikrarı zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA MSB DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Rusya-Ukrayna savaşından elde edilen derslerle savunma altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini vurguladı.

TSK'DAN TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE

Bakanlık tarafından düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, hem sınır hattındaki güvenlik önlemlerine hem de uluslararası askeri faaliyetlere dair kapsamlı bilgi verdi.

IRAK VE SURİYE'DE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Sınır hattında yasa dışı geçiş teşebbüslerinde bulunan 112 kişinin yakalandığını bildiren Aktürk, "Bu yıl içinde yasa dışı geçişleri engellenen kişi sayısı 36 bin 3'e ulaşmıştır" dedi.

Suriye harekat bölgelerinde yürütülen tünel imha operasyonlarında ise Tel Rıfat'ta 146, Menbic'te 124 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiği duyuruldu.

NATO'DA TÜRKİYE VURGUSU: EN BÜYÜK İKİNCİ ORDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Aktürk, Türkiye'nin ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu ve NATO’nun caydırıcılık kapasitesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Güler’in ayrıca Ukrayna'da barışın tesisi için Türkiye’nin hazır olduğunu muhataplarına ilettiği kaydedildi.

Aktürk, Türkiye'nin NATO içinde “Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu”nu imzaladığını da duyurdu.

İSRAİL'E SERT MESAJ: BÖLGENİN HUZURUNU SABOTE EDİYOR

İsrail’in Gazze, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, “İsrail hükümeti, işgallerini genişletmeye devam ediyor, Gazze’ye insani yardımın ulaşmasını engelliyor” dedi.

SAVUNMA SANAYİİ GÜÇLENİYOR: YENİ SİSTEMLER ENVANTERE GİRDİ

Türk savunma sanayisinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettiği yeni silah ve sistemler hakkında bilgi veren Aktürk, "Muhtelif miktarda 35 mm modernize çekili top, ateş idare cihazı, UMTAS CİRİT tanksavar aracı ve TRLG-230 lazer güdümlü füze envantere alındı" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE HELİKOPTER DESTEĞİ

Türkiye'nin Somali’ye Atak ve Genel Maksat Helikopteri teslim ettiğine dair haberleri doğrulayan MSB kaynakları, "Bu teslimat, Somali’deki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yöneliktir" dedi.