Trump’ın yeni oyun planı Rum basınını sarstı: “Erdoğan zirvede, İsrail düşüşte, Yunanistan arada sıkıştı”

Doğu Akdeniz’de dengeler yeniden şekillenirken, Güney Kıbrıs medyası bu değişimin merkezine doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yerleştirdi. Rum basınına göre, ABD’nin 3+1 formatı adı altında Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ı sürece dahil ediyormuş gibi göstermesi sadece bir oyalama taktiği. Gerçekte ise Washington’un diplomatik önceliği ve siyasi angajmanı Türkiye’nin etrafında örülüyor.

Yunanistan merkezli Protothema gazetesi, ABD’de Donald Trump’ın yeniden güç kazanmaya başladığı bir süreçte, Washington’un bölgesel önceliklerini değiştirdiğini ve Türkiye’nin yeniden merkeze alındığını yazdı.

Rum yazar Nikos Meletis’in kaleme aldığı analizde, “Trump'ın dengesi artık net: Yukarıda Erdoğan, aşağıda İsrail ve arada kalan ise çaresiz Atina” ifadeleri dikkat çekti.

İlgili Haber Ege’de tehlikeli ittifak! Yunanistan ve İsrail anlaştı, Türkiye resti çekti

RUM BASINI İSYANDA: ABD BİZİ OYALIYOR, ERDOĞAN'I DİNLİYOR

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem diplomaside hem de savunma stratejisinde attığı adımların bölgeyi şekillendirdiği belirtilirken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın dışlandığına dair artan bir tedirginlik öne çıkarıldı. Rum medyasına göre, ABD’nin bölgedeki yeni tercihleri, artık İsrail ve Yunanistan’ın değil, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin etrafında şekilleniyor.

“2025 Amerikan-Helen-İsrail Doğu Akdeniz Terörle Mücadele ve Deniz Güvenliği Ortaklığı Yasası” başlığıyla sunulan tasarı, Doğu Akdeniz'deki "3+1" formatını kalıcı hale getirmeyi ve ortak güvenlik altyapısını geliştirmeyi öngörüyor.

"ERDOĞAN'IN ULUSLARARASI AĞIRLIĞI, TRUMP'A YÖN VERİYOR"

Yunan kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barışçıl girişimleri, özellikle Ukrayna, Suriye ve İran gibi kriz alanlarında oynadığı rol, ABD Başkanı Trump’ın gözünde Türkiye’yi yeniden "vazgeçilmez ortak" konumuna getirdi. Trump’ın, Erdoğan ile yürüttüğü diplomasi sayesinde Suriye yaptırımlarını gevşettiği, F-35 programına Türkiye’yi yeniden dahil etmeye sıcak baktığı iddiaları Yunanistan’da endişelere yol açtı.

"TÜRKİYE YÜKSELİYOR, BİZ İZLİYORUZ"

Omega TV yazarı Takis Agathokleous ise analizinde, "Tüm dünya Erdoğan’ı izliyor. Yunanistan ise bu yükselişi yalnızca kaygıyla seyrediyor" dedi. Erdoğan’ın küresel arenadaki görünürlüğünün ve etkisinin arttığı, Türkiye'nin NATO ve AB düzeyindeki oyun kurucu pozisyonunun güçlendiği vurgulandı.

3+1 FORMATI DA SONUÇSUZ MU KALACAK?

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya gönderdiği ve 3+1 formatındaki toplantıya ABD’yi davet ettiği mektup da yankı buldu. Ancak Rum basını, Washington’un bu çağrılara “yalancı bahar” ile yaklaştığını, gerçek diplomatik yatırımın Körfez ülkeleri ve Türkiye üzerine kurulduğunu kaydetti.

TEL AVİV'E SOĞUK MESAJ, ANKARA'YA AÇIK KAPI

Protothema’daki analizde, Trump yönetiminin İsrail’i şimdilik kenara ittiği, Türkiye ile ise yeniden askeri ve siyasi yakınlaşma içinde olduğu yazıldı. Özellikle Erdoğan’ın, İran, Rusya ve Arap dünyasıyla aynı anda kurduğu dengeli ilişki yapısının, Washington tarafından "değerli" bulunduğu öne sürüldü.

"ATİNA ÇARESİZ, KKTC GÖRÜNÜR"

Yunan medyası ayrıca, Türkiye'nin dış politikadaki aktifliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasına neden olduğunu ve bunun Güney Kıbrıs’ta ciddi diplomatik baskı oluşturduğunu yazdı.

"YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ERDOĞAN'IN SÖZÜ GEÇİYOR"

Rum basını, Trump'ın “savaş açmam ama savaşları bitiririm” sözünü hatırlatarak, Erdoğan’ın bu söylemle örtüşen politikalarının Washington’da daha fazla karşılık bulduğunu öne sürüyor. Türkiye’nin Ukrayna-Rusya müzakerelerine ev sahipliği yapması, İran görüşmelerine aracılık etmesi ve NATO'daki stratejik pozisyonunu koruması, ABD’nin bölge politikasında Erdoğan’ı temel aktör haline getirdiği yorumlarına neden oldu.