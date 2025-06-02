Yunanistan'da skandal Türkiye tezahüratı! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istiyorlar

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos deplasmanında tribündeki taraftarların Türkiye'ye yönelik skandal tezahüratına sert tepki gösterince oyundan ihraç edildi. Maçın ardından konuşan Olympiakos'un sahipleri ise Ataman ile ilgili şaşırtan bir talepte bulundu.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Olympiakos deplasmanından 91-83 mağlup ayrıldı ve Yunanistan Ligi play-off yarı finalinde durum 1-1'e geldi. Maça damga vuran an ise Ataman'ın teknik faulle ihraç edilmesi oldu.

SKANDAL TÜRKİYE TEZAHÜRATI

Ataman, Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratlarına sert tepki gösterdi ve maçın son bölümüne doğru teknik faulle oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın ardından öfke dolu açıklamalarda bulunan Ataman, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse Türkiye'ye küfür edemez. Kimse benim ülkeme küfredemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos’a diyebilirler ama kimse Türkiye’ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım" dedi.

"ATAMAN'IN TUTUKLANMASI LAZIM"

NTV Spor'un haberine göre; Olympiakos cephesi, Ergin Ataman ile ilgili skandal bir talepte bulundu. Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos, yaptıkları açıklamada Ataman'ın tutuklanması gerektiğini belirttiler.

Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına küfretti. Kimse Olympiakos taraftarına küfredemez. Ataman’ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.