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Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme! Geceye damga vuran paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Ergin Ataman&#039;a gönderme! Geceye damga vuran paylaşım
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroLeague'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u geçerek adını finale yazdıran Feenrbahçe'den gönderme dolu bir paylaşım geldi.

THY EuroLeague'de adını Final Four'a yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, parkeden 82-76 galip ayrılarak finale çıktı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla EuroLeague'de 4'üncü kez finale yükselirken, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak. Temsilcimiz, finalde Monaco ile karşılaşacak.

"MOLA" GÖNDERMESİ

Öte yandan Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik bir paylaşımda bulunuldu.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Finale kadar biraz 'mola'" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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