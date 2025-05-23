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EuroLeague finalinde dev kapışma! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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EuroLeague finalinde dev kapışma! Fenerbahçe Beko&#039;nun rakibi Monaco oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 78-68 yenen Monaco, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Final-Four ikinci yarı final mücadelesinde Monaco ile Olympiakos kozlarını paylaştı. Abu Dabi'de Etihad Arena'da oynanan karşılaşmayı Monaco 78-68 kazanarak finale yükseldi.

EuroLeague finalinde dev kapışma! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco oldu - 1. Resim

Bu sonuçla Fransız ekibi, finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, Panathinaikos'u 82-76'lık skorla geçerek adını finale yazdırmıştı.

EuroLeague finali, 25 Mayıs Pazar günü Abu Dabi'de oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak karşılaşma, Avrupa basketbolunun zirvesini belirleyecek.

EuroLeague finalinde dev kapışma! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco oldu - 2. Resim

İşte periyot sonuçları: 

1. Periyot sonucu: Olympiakos 17-17 Monaco

2. Periyot sonucu: Olympiakos 32-35 Monaco

3. Periyot sonucu: Olympiakos 51-57 Monaco

4. Periyot sonucu: Olympiakos 68-78 Monaco

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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