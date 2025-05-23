EuroLeague finalinde dev kapışma! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 78-68 yenen Monaco, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Final-Four ikinci yarı final mücadelesinde Monaco ile Olympiakos kozlarını paylaştı. Abu Dabi'de Etihad Arena'da oynanan karşılaşmayı Monaco 78-68 kazanarak finale yükseldi.
Bu sonuçla Fransız ekibi, finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, Panathinaikos'u 82-76'lık skorla geçerek adını finale yazdırmıştı.
EuroLeague finali, 25 Mayıs Pazar günü Abu Dabi'de oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak karşılaşma, Avrupa basketbolunun zirvesini belirleyecek.
İşte periyot sonuçları:
1. Periyot sonucu: Olympiakos 17-17 Monaco
2. Periyot sonucu: Olympiakos 32-35 Monaco
3. Periyot sonucu: Olympiakos 51-57 Monaco
4. Periyot sonucu: Olympiakos 68-78 Monaco