Ali Koç'tan tarihi zafer sonrası mesaj: "Yeterli bence"
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u devirerek EuroLeague finaline yükseldiği maçın ardından Başkan Ali Koç, gözyaşlarına hakim olamadı. Kısa açıklama yapan başkan, "Yeterli bence" dedi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final-Four yarı finalinde Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.
Maçı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena'da takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından kameralara mesaj verdi.
Maç sonrası basın mensuplarının "Başkanım, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Ali Koç, "Yeterli bence." dedi.
Maçın sonrasında Ali Koç, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran