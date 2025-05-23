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Ali Koç'tan tarihi zafer sonrası mesaj: "Yeterli bence"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç&#039;tan tarihi zafer sonrası mesaj: &quot;Yeterli bence&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'u devirerek EuroLeague finaline yükseldiği maçın ardından Başkan Ali Koç, gözyaşlarına hakim olamadı. Kısa açıklama yapan başkan, "Yeterli bence" dedi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final-Four yarı finalinde Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.

Ali Koç'tan tarihi zafer sonrası mesaj:

Maçı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena'da takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından kameralara mesaj verdi.

Ali Koç'tan tarihi zafer sonrası mesaj:

Maç sonrası basın mensuplarının "Başkanım, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Ali Koç, "Yeterli bence." dedi.

Maçın sonrasında Ali Koç, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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