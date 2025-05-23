Giannakopoulos'tan devre arasında skandal! Oyuncular ve hakemlerle tartıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 19:09 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 19:13 - Güncelleme:

EuroLeague Final Four’da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanan maçın devre arasında, skandallarıyla tanınan Dimitris Giannakopoulos ortalığı karıştırdı. Hem sarı-lacivertli oyuncularla hem de hakemlerle tartıştı.

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanan dev maçta dikkat çeken bir skandal yaşandı. TARTIŞMA ÇIKARDI Panathinaikos'un olaylarıyla bilinen başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında önce Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı. İlgili Haber Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı Yunan ekibinin patronu bununla da yetinmeyip Olimpiakos taraftarlarına el hareketiyle tepki gösterdi. Giannakopoulos'un soyunma odasına giden hakemlerin yolunu keserek onlara da sözlü müdahalede bulunduğu görüldü.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran