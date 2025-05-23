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Giannakopoulos'tan devre arasında skandal! Oyuncular ve hakemlerle tartıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Giannakopoulos&#039;tan devre arasında skandal! Oyuncular ve hakemlerle tartıştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroLeague Final Four’da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanan maçın devre arasında, skandallarıyla tanınan Dimitris Giannakopoulos ortalığı karıştırdı. Hem sarı-lacivertli oyuncularla hem de hakemlerle tartıştı.

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanan dev maçta dikkat çeken bir skandal yaşandı. 

Giannakopoulos'tan devre arasında skandal! Oyuncular ve hakemlerle tartıştı - 1. Resim

TARTIŞMA ÇIKARDI

Panathinaikos'un olaylarıyla bilinen başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında önce Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı.

Yunan ekibinin patronu bununla da yetinmeyip Olimpiakos taraftarlarına el hareketiyle tepki gösterdi. Giannakopoulos'un soyunma odasına giden hakemlerin yolunu keserek onlara da sözlü müdahalede bulunduğu görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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