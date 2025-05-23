Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı

Sofyan Amrabat’ı gözden çıkaran Fenerbahçe, Napoli’nin tecrübeli orta sahası Frank Anguissa’yı transfer listesine aldı. Mario Branco, yıldız oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Sarı-lacivertliler bu transferde kararlı...

Yeni sezonda kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe, orta sahada büyük bir değişime hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın performansından memnun kalmadı ve Faslı oyuncunun bonservisini alıp yolları ayırma kararı aldı. Bu ayrılık sonrası gözler, yerine düşünülen isimde…

Fenerbahçe, Amrabat'ın boşluğunu daha güçlü bir isimle doldurmak için harekete geçti. Gündemdeki ilk isim Napoli'nin yıldız orta sahası Frank Zambo Anguissa.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sportif direktör Mario Branco, 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu. Görüşmede, Fenerbahçe'nin planları ve Anguissa'ya takım içinde verilmek istenen rol detaylı şekilde anlatıldığı öğrenildi.

Tarafların ön görüşmeden memnun ayrıldığı, ikinci buluşmanın ise haziran ayında yapılacağı belirtildi. Anguissa cephesinden olumlu sinyal gelmesi durumunda, Napoli ile pazarlık masasına oturulacak.

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 36 maça çıkan Anguissa, 2 bin 896 dakika sahada kalırken, 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.