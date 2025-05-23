Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı

Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sofyan Amrabat’ı gözden çıkaran Fenerbahçe, Napoli’nin tecrübeli orta sahası Frank Anguissa’yı transfer listesine aldı. Mario Branco, yıldız oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Sarı-lacivertliler bu transferde kararlı...

Yeni sezonda kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe, orta sahada büyük bir değişime hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın performansından memnun kalmadı ve Faslı oyuncunun bonservisini alıp yolları ayırma kararı aldı. Bu ayrılık sonrası gözler, yerine düşünülen isimde…

Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı - 1. Resim

Fenerbahçe, Amrabat'ın boşluğunu daha güçlü bir isimle doldurmak için harekete geçti. Gündemdeki ilk isim Napoli'nin yıldız orta sahası Frank Zambo Anguissa.

Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı - 2. Resim

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sportif direktör Mario Branco, 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu. Görüşmede, Fenerbahçe'nin planları ve Anguissa'ya takım içinde verilmek istenen rol detaylı şekilde anlatıldığı öğrenildi. 

Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı - 3. Resim

Tarafların ön görüşmeden memnun ayrıldığı, ikinci buluşmanın ise haziran ayında yapılacağı belirtildi. Anguissa cephesinden olumlu sinyal gelmesi durumunda, Napoli ile pazarlık masasına oturulacak.

Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız hamlesi! Anguissa için düğmeye basıldı - 4. Resim

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 36 maça çıkan Anguissa, 2 bin 896 dakika sahada kalırken, 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde korkunç olay! Can kaybı ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Play-off finalinin adı belli oldu! Trendyol Süper Lig'e hangi takım çıkacak? - SporPlay-off finalinin adı belli oldu!En-Nesyri sessizliğini bozdu! "Protestoluk ne yaptım?" - SporF.Bahçe'de En-Nesyri sessizliğini bozdu!Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Listeye 2 ülke damga vurdu - SporTüm zamanların en iyi 10 futbolcusu açıklandıGalatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu! Victor Osimhen yok - SporOsimhen dahil 7 yıldız yokGalatasaray duyurdu: Yapmayanlar kutlamaya katılamayacak! İşte Yenikapı programı... - SporYenikapı duyurusu! Bunu yapmayanlar kutlamaya katılamayacakReal Madrid'de bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı - SporBir devrin sonu! Real Madrid'de ayrılık resmen açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...