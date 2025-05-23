Fenerbahçe’den 1 milyar TL'lik bedelli sermaye artırımı kararı!

Fenerbahçe Kulübü'ne ait Fenerbahçe Futbol A.Ş., bedelli sermaye artırımına gidiyor. Şirket, 250 milyon TL olan sermayesini 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı. KAP'a yapılan açıklamada, sermaye artırma oranının yüzde 400 olacağı duyuruldu.

Fenerbahçe Futbol A.Ş., 250 milyon TL olan şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, sermaye artırma oranının yüzde 400 olacağı belirtildi.

996 MİLYON 345 BİN TL GELİR

250 milyon TL'lik sermayenin 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılmasıyla elde edilecek 1 milyar TL'lik gelirden, halka arz giderleri olan 3 milyon 655 bin TL'nin düşülmesinin ardından 996 milyon 345 bin TL fon elde edilmesinin planlandığı aktarıldı.ü

GELİRİN YÜZDE 75'i FİNANSAL BORÇLARDA KULLANILACAK

Yapılacak bedelli sermaye artırımında elde edilecek 996 milyon 345 bin TL'lik gelirin yüzde 70 ile 75'lik bölümünün finansal borçlarda, yüzde 25 ile 30'luk bölümünün ise vergi borçlarında kullanılacağı duyuruldu.