Fenerbahçe'de üçüncü ihtimal: Gümbür gümbür geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğu tarihi rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gündem Başkan Ali Koç'a yönelik yoğun tepkiler ve seçim tarihine dair tartışmalar. Günlerdir beklenen efsane başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki görüşme gerçekleşirken; muhalefetin eylül ayından önce kulübü seçime götürmek için başlattığı imza sürecinde son rakam ortaya çıktı. Başkan adayları arasında adı geçen bir de sürpriz var. İşte sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmeleri...

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, Başkan Ali Koç tarafından eylül ayında seçime gidileceği açıklanan Fenerbahçe Kulübü'ndeki son gelişmeleri değerlendirdi. Sarıçiçek'in yazısı şöyle:

FENERBAHÇE, ALİ KOÇ'U DA ARAR

Kıymetli okuyucularım soruyorlar...

Yeterli imza toplanır mı?

Toplanırsa, iki ay içinde kongreye gidilir mi?

Kongreye gidilirse Ali Koç Başkan devam eder mi etmezse kim gelir?

Dahası; Mayıs'ın ilk haftası ''Aziz Yıldırım'ın ayak sesleri'' diye yazdınız, efsane başkan gerçekten aday olur mu?

KOÇ VE YILDIRIM BULUŞTU

İşin en ilginç tarafı ise biz bunları konuşurken çok özel bir haber geliyor;

''Ali Başkan ile Aziz Başkan buluşuyorlar'' diye.

Tam bir bilmece çöz çözebilirsen.

Buluşmanın maksadı ne?

Birleşiyorlar mı, biri diğerinin lehine feragat mı ediyor, eğer bu yönde bir gelişme varsa kim çekiliyor, kim kalıyor?

MEHMET ALİ AYDINLAR GELİYOR

Sarı lacivertli camianın ombusdman konumundaki ismi bizde saklı hatırı sayılır kongre üyesi diyor ki;

''Bir üçüncü ihtimal var ki, gümbür gümbür geliyor.''

Haydaa! Kim o?

Hakan Bilal Kutlualp mi?

Saadettin Saran mı?

''Ne o, ne de öbürü'' diyor sarı lacivertli camianın ağır abisi.

Peki kim?

Sıkı durun.

''Mehmet Ali Aydınlar.''

Devam ediyor, ''Bir grup onu aday olması için günlerdir iknaya çalışıyor.''

Hiç şaşırmıyorum.

Kuvvetli bir ihtimal.

Hangi özelliği ararsanız fazlasıyla mevcut:

İş adamı, spor adamı, TFF eski başkanı...

Dahası hesabı kitabı çok iyi bilen bir hesap adamı Mehmet Ali Aydınlar.

Bunların hiçbirine edecek lafım yok. Doğruya doğru.

Ancak yakından tanıdığım Aydınlar böyle bir sorumluluğu alır mı?

Doğrusu sanmıyorum.

Sebep mi?

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklanan Fenerbahçe'nin 19.2 milyar TL'lik borcu. Mali tablo bu iken ''Tanıdığım Aydınlar; o riski almaz'', diye düşünüyorum.

Ama Mehmet Ali Beyin sevenleri o kadar çok ki; hepsi de sözleşmiş gibi ''Aydınlar gelirse bu yükün altından rahatlıkla kalkar'' diyor.

Ne diyelim hayırlısı.

Gerçi kongreye daha çok var köprünün altından ne sular akar ne sular.

FENERBAHÇE'NİN ÜYE SAYISI

Gelelim asıl mevzuuya...

Fenerbahçe Genel Kurul Üye sayısı şu an itibarıyla sizce kaça ulaşmış olabilir?



A- 50 bin

B- 40 bin

C- 60 bin

D- 57 bin

E- 70 bin



Siz düşünürken ben cevaplayayım.



Fenerbahçe Genel Kurul Üye sayısı şu an itibarıyla 70 bine ulaşmış durumda. Barcelona'nın üye sayısı ile kıyas kabul etmese de bizim futbol ortamı için muazzam bir sayı.

Peki; yönetimi olağanüstü seçime götürebilmek için kaç imza gerekiyor?



A- 5 bin.

B- 7 bin

C- 8 bin ve üstü

D- 12 bin

E- 14 bin ve üstü



Doğru cevap E şıkkı; 14 bin ve üstü.

Bu rakamı neye göre söylüyoruz?

Bundan anlamamız gereken Ali Koç ve yönetimini olağanüstü seçime götürebilmek için 14 bin imza gerekiyor? Hayır?

AİDATINI ÖDEYEN ÜYE SAYISI

Kulübe aidatını ödeyen ve muhtemel ilk seçimde oy kullanabilecek üye sayısına göre. Peki aidatını ödeyenlerin sayısı kaç sizce?



A- 21 bin

B- 30 bin

C- 41 bin

D- 52 bin

E- 60 bin



Doğru cevap C şıkkı: Aidatını ödeyen üye sayısı 41 binin üzeri.

Olağanüstü kongre için olması gereken geçerli imza sayısı ne; bu rakamın beşte biri kadar.

Yani 8 bin 450 üye civarı.

Peki; kampanyayı başlatanlar erken seçim için geçerli imzaya ulaşabildi mi?

Hayır!

Bize ulaşan bilgilere göre noter onaylı geçerli imza sayısı sadece 3 bin 810 üye.

Özetle muhalifler havanda su dövüyorlar.





Sonuç?

Fenerbahçe yönetiminin açıkladığı "Mali Kongre'yi seçimli yapalım" çağrısına göre Fenerbahçelilerin önüne sandık konulduğunda ne olur?

Kanaatim o ki; bugünkü tablodan başka bir şey olmaz.

Kulübe 750 milyon Avro katkı sağlamış olan Ali Koç açık ara seçimi kazanır.

Ya kaybederse?

O ihtimali dikkate bile almıyorum.

Niye mi?

İşte buraya bugünden yazıyorum.

Fenerbahçeliler bugün Aziz Yıldırım'ı nasıl arıyorlarsa Ali Koç'u da yarın öyle ararlar.