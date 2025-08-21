Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hayatının en pahalı avını yaptı! 650 bin lira ceza kesildi 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kars'ta avlanması yasak olan dağ keçisini avlayan bir kişiye 650 bin lira ceza kesildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ve İstihbarat Timlerince yapılan adli soruşturma kapsamında Kağızman ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 kişinin Yaban Keçisi avladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaban keçisinin avlayan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında 8 bin 257 TL idari para cezası, 650 bin TL tazminat olmak üzere toplam 658 bin 257 TL para cezası uygulandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA 

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

