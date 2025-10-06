Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sinan Ateş davasının sanığına silahlı saldırı: Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti

Sinan Ateş davasının sanığına silahlı saldırı: Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti

Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öktem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zincirlikuyu'dan Beşiktaş istikametine ilerleyen bir otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırıya uğradı. Araçta bulunan avukat Serdar Öktem, saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ VE BİR SAVCI OLAY YERİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başssavcı Vekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeleri yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecek”

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. 

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

SİNAN ATEŞ DAVASIDA DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açılan iki ayrı dava arasında yaşanan yetki uyuşmazlığına son noktayı koymuştu.

Mahkeme, dosyalar arasında bağlantı bulunduğuna hükmederek davaların Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilmesine karar vermişti.

DAVA 8 OCAK'A ERTELENMİŞTİ

26 Haziran 2025’te görülen duruşmada, eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davadan dosyaları ayrılan sanıklar Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Komiseri Mustafa Ensar Aykal yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

Duruşmada tutuklu sanık Doğukan Çep SEGBİS üzerinden ifade verirken, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Kravatlı katillerin Doğukan Çep’i de öldürmesi yakındır. Tolgahan Demirbaş’ın ve Doğukan Çep’in can güvenliğini sağlayın” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme, ABD’den beklenen yazının gelmemesi nedeniyle duruşmayı 8 Ocak 2026’ya ertelemiş ve sanıklar Öktem ile Aykal hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vermişti.

