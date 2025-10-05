Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme: Mahkeme son noktayı koydu, davalar birleştirildi

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açılan iki ayrı dava arasında yaşanan yetki uyuşmazlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi son noktayı koydu. Mahkeme, dosyalar arasında bağlantı bulunduğuna hükmederek davaların Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilmesine karar verdi.

Sinan Ateş davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve yayılması suçlamalarıyla açılan iki ayrı dava arasında yaşanan yetki uyuşmazlığı çözüldü.

İKİ AYRI DAVA ARASINDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI

Sinan Ateş’e ilişkin bilgilerin öldürülmeden önce temin edilmesi ve cinayetin ardından olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olunması gerekçesiyle açılan iki ayrı kamu davası, farklı mahkemelerde yürütülüyordu. Bu kapsamda, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ve Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar arasında “olumsuz birleştirme uyuşmazlığı” oluştu. Dava dosyası, yargı yerinin belirlenmesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

MAHKEME BİRLEŞTİRME KARARI VERDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, dosyaların içeriklerini, sanıkların üzerlerine atılı suçların niteliğini, iddianamelerde olayların anlatılış biçimini ve suç tarihlerine göre yaptığı değerlendirme sonucunda iki dava arasında “şahsi, hukuki ve fiili irtibat” bulunduğuna hükmetti.

YARGILAMA TEK MAHKEME ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Mahkeme, davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu olduğuna karar vererek Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Ayrıca, birleştirmeye muvafakat verilmemesine ilişkin ara karar kaldırıldı. Böylece sanıklar hakkındaki yargılamalar artık Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden yürütülecek.

