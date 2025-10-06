TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Galatasaray - Beşiktaş derbisi tekrar edilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da futbol gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"FUTBOLUN İÇİNDEN GELEN BİR TFF YÖNETİMİ OLMADI!

"Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı! Sistemin böyle devam etmesini isteyen insanlar olduğu sürece değişim zaman alacak. Sokakta insanlar bize inanıyor. TFF Başkanı olarak fayda sağlayamıyorsanız, bu unvanla toplumun içinde dolaşmanın bir anlamı var mı? O zaman bırakacaksınız, başkası yapacak bu işi. Sahipsizlerin sahibiyiz! Fayda sağlamayanları da sahiplerinin yanına gönderiyoruz."

İlgili Haber UEFA'dan futbol tarihinde görüşmemiş karar: Onay verildi

"2. YARIDAN SONRA HAKİM OLMAYA BAŞLADIK"

"Yöneticilerin bazı söylemlerine hak veriyoruz. Ancak biz bir devrim, değişim yapıyoruz. Çarpıklık var, bu da eskiden gelen sorunlar. En değerli hakemimiz arkadaşlarıyla konuşuyor... 'Başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi belli değil' dedi. Geçen sene sisteme hakim değildik, ikinci yarıdan sonra hakim olmaya başladık. Bizim gideceğimizi düşünüyorlardı. Hakemleri birileri kolundan tutmuş götürmüş... Biat alışkanlığını kaldırdık. Ben bunu hakemlerden istemiyorum. Sahada sahanın hakimi hakemler... Kendi şerefini, aile şerefini, ilinin şerefini ve çalıştığın kurumun şerefini koruyacaksın. Bunun dışında biata ne gerek var?"

İlgili Haber Almanya'da Galatasaraylı yıldıza saldırı: Bana ve takıma küfrettiler

"İKİ TANE HAKEM VE VAR DİREKTÖRÜ İSTEDİK"

"Aleksander Ceferin ve Infantino'dan iki tane hakem ve VAR direktörü istedik, 30 gün buradalar. Ayda bir yüz yüze eğitim. Haftada bir online eğitim ama sürekli Riva'dalar. VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek"

İlgili Haber Olcay Şahan imzayı attı: Şampiyonluk sözleri

ARDA KARDEŞLER'İN CEZA ALMA SEBEBİ

"Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı."

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası."

"ADALETLİ OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

"Saldırılar devam ettiği sürece hakemlerin adaletli olması mümkün değil. Zaman tanısın kamuoyu, insanlar baskıyı bıraksın. Herkesin ciğerinin kaç gram olduğu belli. Hakem açıklanıyor. Bir sürü sitem oluyor. Bir yönetsin maçı önce, bir görelim."

"LİMİT KONUSUNA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

"Tek tip futbolcu sözleşmesini hayat geçirdik. Aksine hareket eden futbolcu ve kulübe çok ağır cezalar var. Limit konusuna da çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntı yaşama ihtimalleri var"

"İSRAİL'İ ÇOĞU ÜLKE İSTEMİYOR"

İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz.