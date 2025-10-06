Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 1150851 imzayı attı: Şampiyonluk sözleri

1150851 imzayı attı: Şampiyonluk sözleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
1150851 imzayı attı: Şampiyonluk sözleri
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Teknik Direktör Olcay Şahan, Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'ye sezon sonuna kadar imza attı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Olcay Şahan'ın futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

Türk futboluna örnek olmuş bir isimle anlaştıklarını belirten Hekimoğlu, "Şimdi bu birikimini teknik adam olarak kulübümüze aktaracak. Kendisine güveniyoruz, hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefleri olan bir kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Olcay Şahan ise "Sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımızı play-off hattına taşıyıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İBB soruşturmasında reklamcı itiraf etti, muhasebeci doğruladı: Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un şirketine para gönderdim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Henüz 13. saniyede soyunma odasına gitti - SporFenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Soyunma odasına gittiAlmanya'da Galatasaraylı yıldıza saldırı: Bana ve takıma küfrettiler - SporAlmanya'da Galatasaraylı yıldıza saldırıKaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı - SporKaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptıİlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Özbekistan'da Fabio Cannavaro dönemi - SporÖzbekistan'da Fabio Cannavaro dönemiKritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var - SporKritik derbi sonrası gündem MourinhoFIFA'dan Kayserispor'a transfer yasağı - SporFIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!
Sonraki Haber Yükleniyor...