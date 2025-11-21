İsrail ordusunun Suriye’deki Kuneytra hattını aşarak köylere doğru ilerlemesi bölgede tansiyonu yeniden patlama noktasına getirdi. Suriye devlet medyasına göre İsrail güçleri, Saida el-Hanout çevresine girerek kontrol noktaları kurdu ve tarım arazileriyle birlikte yüzlerce dönümlük ormanı tahrip etti.

Suriye devlet televizyonu Alikhbaria TV, İsrail güçlerinin Saida al Hanout köyü çevresine ilerlediğini ve köyü Maghatra çiftliğinden ayıran bir kontrol noktası kurduğunu duyurdu.

SANA Haber Ajansı da üç İsrail askeri aracının köyün batısına girerek aynı bölgede kontrol noktası oluşturduğunu aktardı.

İsrail ordusu, iki gün içinde ikinci kez Suriye’nin Kuneytra iline girerek köylere doğru ilerledi.

ORMANLAR TAHRİP EDİLDİ

Kuneytra kırsalında yaşayan Suriyeliler, İsrail güçlerinin tarım arazilerine girdiğini, yüzlerce dönümlük ormanın tahrip edildiğini ve bölgedeki tutuklamaların arttığını söyledi.

Kontrol noktalarının genişlemesiyle hareket alanının daraldığını belirten halk, İsrail baskısının günlük yaşamı felç ettiğini ifade edildi.

İSRAİL UÇAKLARI AZEZ SEMALARINA ULAŞTI

Dün Türkiye saatiyle 15.00 sularında yaklaşık 15 İsrail savaş uçağı, Süveyda’dan kalkarak Kilis’in hemen karşısında bulunan Suriye’nin Azez kentine kadar uçuş gerçekleştirdi. İsrail’in devlet televizyonu KAN, uçakların “istihbarat toplamak için” havalandığını ve “operasyonel bir görev” yürüttüğünü duyurdu.

İSRAİL’İN SURİYE OPERASYONLARI 1.000 HAVA SALDIRISINI AŞTI

Hükümet verilerine göre İsrail ordusu, Aralık 2024’ten bu yana Suriye’ye 1.000’den fazla hava saldırısı ve güney illerine 400’ü aşkın sınır ötesi baskın düzenledi.

2024 sonunda rejimin devrilmesinin ardından İsrail’in, 1974 Ayrılık Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye’nin Golan Tepeleri çevresindeki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirdiği bildirildi. Böylece bölgedeki işgal hattı genişledi.

MÜZEYYEN BIYIK

