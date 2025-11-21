TUSAŞ, Airbus'ın A220 uçak programı için ürettiği 250'nci kanopiyi teslim ederek önemli bir kilometre taşını geçti. Airbus'ın tasarım verilerine göre üretilen kanopilerde detay parçaların yaklaşık yüzde 75'i yerli yan sanayi tarafından sağlanıyor. A220'nin kritik bileşenlerinden biri olan kanopinin dünya standartlarının üzerinde kaliteyle üretildiği belirtilirken, TUSAŞ küresel pazardaki ihtiyacın yüzde 75'ini karşılayarak lider üreticilerden biri haline geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus'ın A220 tek koridor uçak programı kapsamında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, program için üretilen 250'nci kanopiyi (cockpit üst yapısı) başarıyla teslim etti. Teslimat, şirketin Ankara Kahramankazan tesislerinde tamamlandı.

DETAY PARÇALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 75'İ YERLİ YAN SANAYİ TARAFINDAN SAĞLANIYOR

Airbus tasarım verilerine göre "Build to Print" modeliyle üretilen kanopilerde detay parçaların yaklaşık yüzde 75'i yerli yan sanayi tarafından sağlanıyor. Bu oran, Türkiye'de havacılık ekosisteminin üretim kabiliyetlerinin yükseltilmesi açısından stratejik bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Kanopi, uçağın hava akışını ilk karşılayan ve yüzey hassasiyeti son derece kritik olan bir bileşen olarak görev yapıyor. Parçanın dünya standartlarının üzerinde bir kaliteyle üretilebilmesinde Türk mühendisliği ve işçiliği belirleyici rol oynuyor. A220 kanopi üretiminde küresel pazarın yaklaşık yüzde 75'ini karşılayan TUSAŞ, bu alanda uluslararası ölçekte önemli bir üretici konumuna gelmiş bulunuyor.

ÜRETİMDE ARTIŞ, PERFORMANSTA TAM NOT

A220 programının TUSAŞ tesislerinde 2020'de başladığı ilk yıl yalnızca 2 ürün teslim edilirken, üretim her yıl istikrarlı şekilde artırıldı. 2024 yılında 74 adet olan teslimat sayısı, 2025 Kasım ayı itibarıyla 81'e yükseldi ve toplamda 250'nci teslimata ulaşıldı. Yıl sonu hedefi ise 96 olarak belirlendi.

AIRBUS'TAN TAM NOT ALDI

Airbus, TUSAŞ'ın performansını iki kritik metrik olan OQD (On Time Quality Deliveries) ve OTS (On Time Shipment) üzerinden ölçüyor. Küresel ortalama yaklaşık yüzde 85 seviyesindeyken TUSAŞ, her iki göstergede de yüzde 100 başarı elde ederek Airbus'tan tam not aldı. Airbus yetkilileri, bu performans nedeniyle şirketi çeşitli platformlarda tebrik etti.

İŞ BİRLİĞİ EN AZ 2050'YE KADAR SÜRECEK

A220 programındaki iş birliği, uçağın operasyonel ömrü boyunca devam edecek şekilde planlanıyor. Mevcut projeksiyonlara göre TUSAŞ - Airbus iş birliğinin en az 2050'ye kadar sürmesi bekleniyor.

