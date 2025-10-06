Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: İşte Samsun'da iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'den yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile karşılaştığı maçtaki ofsayt ve penaltı pozisyonu da yer aldı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Samsunspor - Fenerbahçe müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
İPTAL EDİLEN GOLÜN VAR KONUŞMALARI:
VAR: "Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor."
Hakem: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."
Hakem: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"
VAR: "Doğrudur hocam."
İPTAL EDİLEN PENALTININ VAR KONUŞMALARI
VAR: "Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. "
Halil Umut Meler: "Tamam. "
VAR: "Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. "
Halil Umut Meler: "Evet, ben açıkken gördüm evet. "
VAR: "Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim. "
Halil Umut Meler: "Tamam evet, konumunu göster, konumunu göster."
VAR: "Bu ilk açıda doğal konumunu görebilirsin."
Halil Umut Meler: "Evet gördüm, eli normal evet. "
VAR: "Şimdi de rakipten gelen topu..."
Halil Umut Meler: "Evet, durdur."
Halil Umut Meler: "Tamam ben şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok. "
VAR: "Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda. "
Halil Umut Meler: "Evet tamam, penaltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum, doğrudur."
VAR: "Doğrudur hocam.