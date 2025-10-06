Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: İşte Samsun'da iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Samsunspor - Fenerbahçe müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

İPTAL EDİLEN GOLÜN VAR KONUŞMALARI:

VAR: "Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor."

Hakem: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."

Hakem: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"

VAR: "Doğrudur hocam."

İPTAL EDİLEN PENALTININ VAR KONUŞMALARI

VAR: "Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. "



Halil Umut Meler: "Tamam. "



VAR: "Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. "



Halil Umut Meler: "Evet, ben açıkken gördüm evet. "



VAR: "Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim. "



Halil Umut Meler: "Tamam evet, konumunu göster, konumunu göster."



VAR: "Bu ilk açıda doğal konumunu görebilirsin."



Halil Umut Meler: "Evet gördüm, eli normal evet. "



VAR: "Şimdi de rakipten gelen topu..."



Halil Umut Meler: "Evet, durdur."



Halil Umut Meler: "Tamam ben şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok. "



VAR: "Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda. "



Halil Umut Meler: "Evet tamam, penaltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum, doğrudur."



VAR: "Doğrudur hocam.