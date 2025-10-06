Arnavutluk'u ayağa kaldıran olay: Hakim, mahkemede öldürüldü
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Temyiz Mahkemesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Hakkında dava bulunan 30 yaşındaki bir sanık, hakim Astrit Kalaja'yı mahkeme binasında vurarak öldürdü. Saldırıda davada karşı tarafta yer alan baba ve oğul da yaralandı. Olayın bir taşınmaz anlaşmazlığı davasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Temyiz Mahkemesi'nde, silahlı saldırı sonucu bir hakim hayatını kaybetti.
HAKİMİ MAHKEME BİNASINDA ÖLDÜRDÜ
Tiran Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, hakkında bir dava bulunan 30 yaşındaki bir sanığın, hakim Astrit Kalaja'ya mahkeme binasında ateş açtığı, saldırı sonucu hakimin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıda iki kişinin daha yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, sanığın ateş açtığı diğer iki kişinin davada karşı taraftaki baba-oğul olduğu ifade edildi.
DAVANIN KONUSU BİR TAŞINMAZLA İLGİLİ
Mahkemenin internet sitesinde yer alan dava dilekçesinde, konunun bir taşınmazla ilgili olduğu vurgulandı. Polis, olayın ardından kaçan sanığı gözaltına alırken, bu kişinin kullandığı iddia edilen tabancayı da ele geçirdi.