Kopenhag’daki zirvede esprili diyalog! Arnavutluk liderinin "Trump" şakası gündem oldu

Kopenhag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Rama’nın Macron'la şakalaştığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

Zirve sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bulunduğu bir ortamda Macron’a seslenen Rama, "Bizden özür dilemen lazım, çünkü bizi kutlamadın" dedi. Macron’un nedenini sorması üzerine Rama, "Trump aramızdaki anlaşmazlığı bitirdi" cevabını verdi.

TRUMP'IN KONUŞMASINI HATIRLATTI

Rama, esprisini açıklarken ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce yaptığı bir konuşmaya atıfta bulundu. Trump, konuşmasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan barışı anlatırken, dil sürçmesiyle "Arnavutluk ve Azerbaycan arasındaki savaşı bitirdim" demişti.

ZİRVEYE DAMGA VURDU

Rama'nın bu açıklaması liderleri güldürürken, Macron’un da espriyle karşılık vererek Arnavutluk Başbakanı’nın yüzüne hafifçe dokunduğu ve ikilinin el ele tutuştuğu anlar kameralara yansıdı. Görüntüler zirveye damgasını vururken, sosyal medyada çok konuşuldu.