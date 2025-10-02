Kopenhag’daki zirvede esprili diyalog! Arnavutluk liderinin "Trump" şakası gündem oldu
Kopenhag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gerçekleştirdiği esprili diyalog gündeme bomba gibi düştü. Şakalaşma esnasında ABD Başkanı Trump'ın da adı geçerken, Macron Rama'nın yüzüne şakayla karışık vurdu.
Kopenhag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Rama’nın Macron'la şakalaştığı anlar gündeme bomba gibi düştü.
Zirve sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bulunduğu bir ortamda Macron’a seslenen Rama, "Bizden özür dilemen lazım, çünkü bizi kutlamadın" dedi. Macron’un nedenini sorması üzerine Rama, "Trump aramızdaki anlaşmazlığı bitirdi" cevabını verdi.
TRUMP'IN KONUŞMASINI HATIRLATTI
Rama, esprisini açıklarken ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce yaptığı bir konuşmaya atıfta bulundu. Trump, konuşmasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan barışı anlatırken, dil sürçmesiyle "Arnavutluk ve Azerbaycan arasındaki savaşı bitirdim" demişti.
ZİRVEYE DAMGA VURDU
Rama'nın bu açıklaması liderleri güldürürken, Macron’un da espriyle karşılık vererek Arnavutluk Başbakanı’nın yüzüne hafifçe dokunduğu ve ikilinin el ele tutuştuğu anlar kameralara yansıdı. Görüntüler zirveye damgasını vururken, sosyal medyada çok konuşuldu.