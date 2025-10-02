Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kopenhag’daki zirvede esprili diyalog! Arnavutluk liderinin "Trump" şakası gündem oldu

Kopenhag’daki zirvede esprili diyalog! Arnavutluk liderinin "Trump" şakası gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Edi Rama, Emmanuel Macron, Arnavutluk, Fransa, Donald Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kopenhag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gerçekleştirdiği esprili diyalog gündeme bomba gibi düştü. Şakalaşma esnasında ABD Başkanı Trump'ın da adı geçerken, Macron Rama'nın yüzüne şakayla karışık vurdu.

Kopenhag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Rama’nın Macron'la şakalaştığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

Zirve sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bulunduğu bir ortamda Macron’a seslenen Rama, "Bizden özür dilemen lazım, çünkü bizi kutlamadın" dedi. Macron’un nedenini sorması üzerine Rama, "Trump aramızdaki anlaşmazlığı bitirdi" cevabını verdi.

Kopenhag’daki zirvede esprili diyalog! Arnavutluk liderinin "Trump" şakası gündem oldu - 1. Resim

TRUMP'IN KONUŞMASINI HATIRLATTI

Rama, esprisini açıklarken ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce yaptığı bir konuşmaya atıfta bulundu. Trump, konuşmasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan barışı anlatırken, dil sürçmesiyle "Arnavutluk ve Azerbaycan arasındaki savaşı bitirdim" demişti.

Kopenhag’daki zirvede esprili diyalog! Arnavutluk liderinin "Trump" şakası gündem oldu - 2. Resim

ZİRVEYE DAMGA VURDU

Rama'nın bu açıklaması liderleri güldürürken, Macron’un da espriyle karşılık vererek Arnavutluk Başbakanı’nın yüzüne hafifçe dokunduğu ve ikilinin el ele tutuştuğu anlar kameralara yansıdı. Görüntüler zirveye damgasını vururken, sosyal medyada çok konuşuldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde son 5 maçta 5 kırmızı kartKur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldi - DünyaFilipinler'deki 6.9'luk depremde can kaybı 72'ye yükseldiBualoi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 36'ya yükseldi - DünyaBualoi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyorİngiltere'de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı: Yaralılar var - Dünyaİngiltere'de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı: Yaralılar varMeloni'den Sumud Filosu ile ilgili skandal sözler: Filistin halkına faydası yok - DünyaMeloni'den Sumud Filosu ile ilgili skandal sözlerBeşar Esad zehirlendi mi? SOHR'dan açıklama geldi - DünyaBeşar Esad zehirlendi mi? SOHR'dan açıklama geldiİsrail, Güney Afrika'nın simge ismi Mandela'nın torununu Sumud Filosu'nda gözaltına aldı - DünyaMandela'nın torunu Sumud baskınında alıkonuldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...