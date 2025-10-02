Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meloni'den Sumud Filosu ile ilgili skandal sözler: Filistin halkına faydası yok

Meloni'den Sumud Filosu ile ilgili skandal sözler: Filistin halkına faydası yok

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkına bir fayda sağlamadığını iddia etti. Filoya katılan ve İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan İtalyanlarla ilgili de konuşan Meloni, vatandaşlarının ülkeye dönüşü için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesine katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu ile ilgili gelişmeleri yorumlayan Meloni, "Dakika dakika takip ediyoruz. Elbette, bu insanların en kısa sürede İtalya'ya dönebilmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Meloni'den Sumud Filosu ile ilgili skandal sözler: Filistin halkına faydası yok - 1. Resim

Küresel Sumud Filosu'nu ve ona destek için İtalya'da genel grev kararı alan işçi sendikalarını eleştiren Meloni şunları söyledi.

"SUMUD FİLOSU'NUN FİLİSTİN HALKINA FAYDASI YOK"

"Filonun, Filistin halkına hiçbir fayda getirmediğini tekrar ediyorum. Bana öyle geliyor ki bunun İtalyan halkına birçok sıkıntı getireceği kesin. Sendikaların, en azından Gazze gibi önemli gördükleri bir meselede, genel grevi bir cuma gününe denk getireceklerini beklemezdim. Uzun bir hafta sonu ile devrim yan yana olmaz."

Meloni, İtalya'nın Gazzelilere yardım eden ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Gazze'den tedavi için hastanelerimize en çok hasta tahliye eden Müslüman olmayan ülke biziz ve dünya çapında yardım ulaştırma konusunda da en önde gelen ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planı konusunda parlamentoda ortak oylama çağrısı yapmalarına rağmen muhalefetin çoğunun aksi yönde karar vermiş gibi görünmesinden dolayı üzgün olduğunu ve bunu anlamadığını da belirtti.

