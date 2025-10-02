İsrail, Sumud Filosu'na saldırdı! İşte dakika dakika tüm yaşananlar

Canlı Anlatım Özeti "GEMİLERE KİMYASAL SIKIYORLAR"

GEMİLERE TAZYİKLİ SU SIKTILAR

25 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

BAKAN TUNÇ: NE YAPARSA YAPSINLAR DURDURAMAYACAKLAR

GEMİLERİ ELE GEÇİRDİLER!

02.10.2025 04:22

30 GEMİ GAZZE'YE 46 DENİZ MİLİ UZAKTA

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.

Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

"GEMİLERE KİMYASAL SIKIYORLAR"

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.

Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.

02.10.2025 03:50

GEMİLERE TAZYİKLİ SU SIKTILAR

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Saat 03.00 itibarıyla gemilerin durumu.

İsrail donanması unsurları, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere tazyikli suyla saldırdı.

02.10.2025 02:53

25 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun alıkoyduğu Türk aktivistlerden 20'sinin ve bulunduğu gemilerin ismi paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi. Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

02.10.2025 00:40

BAKAN TUNÇ: NE YAPARSA YAPSINLAR DURDURAMAYACAKLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu’nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.

İsrail’in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır.

Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır.

İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir.

Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir.

02.10.2025 00:32

GEMİLERİ ELE GEÇİRDİLER!

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin ele geçirdiği ve yolcularının bir İsrail limanına götürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntüleri paylaştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

02.10.2025 00:00

KATİLLER ORDUSU GEMİLERE SALDIRDI

Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu, uluslararası sularda soykırımcı İsrail’in saldırısına uğradı. Gazze’nin 69 mil açıklarında filoya silahlı baskın yapan katiller ordusu; gemilere el koydu, aktivistleri gözaltına aldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze’ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor.

İsrail’in herhangi bir müdahalesi olmaması durumunda, filonun yarın sabah Gazze’ye ulaşması bekleniyor. Bu özelliğiyle filo, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma niteliğini taşıyor.

Filonun adı olan “Sumud”, Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına geliyor. 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kültürlerini ve kimliklerini yaşatmasını ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnmesini simgeliyor.