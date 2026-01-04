İbrahim Tatlıses'e 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırının faili Abdullah Uçmak, bir yakınının cenazesine katılmak için cezaevinden izinli olarak çıkarıldı. Cenaze töreni sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Uçmak'ın kelepçeli şekilde jandarma eşliğinde törene katıldığı görüldü.

Türkücü İbrahim Tatlıses'e 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırının faili olarak hüküm giyen Abdullah Uçmak'ın, cezaevi yönetiminin verdiği izin kapsamında yakın bir akrabasının cenaze törenine katıldığı öğrenildi. İzin süresince Uçmak’ın hareketleri güvenlik birimleri tarafından yakından takip edildi.

CENAZEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cenaze töreninin yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tören boyunca çevrede hazır bulundu. Görüntülerde, Uçmak'ın kelepçeli şekilde ve jandarma eşliğinde cenazeye katıldığı anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Uçmak'ın geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da yeniden gündeme geldi. Paylaşımda, aldığı cezanın ağır olduğu yönünde ifadeler kullanan Uçmak, tahliye talebinde bulunmuştu. Uçmak'ın sosyal medya hesabından "Kimse bu ülkede, 'yaralama'dan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum." notuyla fotoğrafı yayınlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada bir grubun silahlı saldırısına uğramıştı. Tatlıses, uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Korkunç olayda Tatlıses'in asistanı Çakıcı yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise yara almamıştı.

Olayın azmettiricisi olarak Abdullah Uçmak tutuklanmıştı. Mahkeme Uçmak’ı “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan 5 yıl, mağdur Ahmet Taşçı’yı tehdit etmek suçundan 2 yıl 6 ay, müşteki Buket Çakıcı’yı kasıtla nitelikli yaralama suçundan 4 yıl, müşteki İbrahim Tatlıses’i nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse ardından indirim yaparak 18 yıl, silah kanununa muhalefet suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uçmak toplamda 36 yıl 6 ay hapis cezası ile 40 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

