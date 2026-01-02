İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Türkiye’de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan’a kaçan Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk'ü ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses, Türkiye’de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan’a kaçan Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk'ün evine gitti. Kuvvet Köseoğlu cinayetindeki müebbet cezası nedeniyle 2018 yılında Gürcistan'a kaçan Öztürk’ün yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından Öztürk'ü Batum'daki evinde ziyaret ettiği ana ait fotoğraf paylaştı. Tatlıses paylaştığı fotoğrafa "Galip Öztürk kardeşimi Batum’da evinde ziyaret ettim … Çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu düştü.

ÇOCUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında kırmızı bültenle arama olan Öztürk ile Tatlıses'in fotoğrafında bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise çocuklardı. 20 tane çocuğun olduğu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

