İran'da Hamaney'in ölüm haberi sonrası meydanlar doldu!
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrası İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.
- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği açıklandı.
- İran halkı, Hamaney'in ölümü üzerine ülke genelinde anma ve yas gösterileri düzenliyor.
- Tahran ve Kum gibi kentlerde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken, İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşındı.
- Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak çekildi.
İran halkı Ayetullah Ali Hamaney'in yasını tutmaya başladı. Ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara çıktı.
Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
Kum kentinde, Hazreti Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.
Ayetullah Hameney öldü! İran'ın yeni lideri kim olacak? İşte konuşulan iki isim
İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ
Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü. Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.