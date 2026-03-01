⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrası İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.

İran halkı Ayetullah Ali Hamaney'in yasını tutmaya başladı. Ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara çıktı.

İran'da Hamaney'in ölüm haberi sonrası meydanlar doldu!

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hazreti Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü. Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

