ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ardından Kolombiya'ya da gözdağı verdi. Gustavo Petro'yu 'Hasta bir adam' olarak nitelendiren Trump, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağında Latin Amerika'ya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump, Venezuela'ya ikinci bir saldırı için her şeyin hazır olduğunu ancak gerek olduğunu düşünmediğini belirtirken, "Venezuela uygun davranmazsa ikinci bir saldırı yapacağız." ifadelerini kullandı.

KOLOMBİYA'YA GÖZDAĞI

Kolombiya'dan da bahseden Trump, solcu lider Gustavo Petro'ya atıfla 'ülkenin hasta bir adam tarafından yönetildiğini' söyledi. Petro'nun Kolombiya'yı uzun süre yönetmeyeceğini düşündüğünü belirten Trump, 'Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor' diyerek gözdağı verdi.

Trump bir ülkeye daha operasyon sinyali verdi: Kulağa hoş geliyor

"MEKSİKA İLE İLGİLİ BİR ŞEYLER YAPMALIYIM"

Donald Trump bir başka Latin Amerika ülkesi Meksika'ya da dikkat çekti. "Meksika'yla ilgili bir şeyler yapmalıyım, Meksika, eylemlerine çeki düzen vermeli" dedi.

Trump Küba ile ilgili ise, "Çökmeye hazır gibi görünüyor" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası