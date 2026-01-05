Trump bir ülkeye daha operasyon sinyali verdi: Kulağa hoş geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ardından Kolombiya'ya da gözdağı verdi. Gustavo Petro'yu 'Hasta bir adam' olarak nitelendiren Trump, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağında Latin Amerika ülkeleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, Venezuela'ya "ikinci bir saldırı" tehdidinde bulundu, Kolombiya liderini eleştirdi ve Meksika'ya çağrı yaptı, Küba'nın çökeceğini öngördü.
- Trump, Venezuela'ya "uygun davranmazsa" ikinci bir saldırı yapmaya hazır olduklarını belirtti.
- Kolombiya lideri Gustavo Petro'yu "hasta bir adam" olarak tanımlayarak, ülkeye yönelik bir "operasyon" imasında bulundu.
- Meksika'dan "eylemlerine çeki düzen vermesini" talep ederek, aksi takdirde harekete geçeceğini ima etti.
- Küba'nın "çökmeye hazır gibi göründüğünü" ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağında Latin Amerika'ya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump, Venezuela'ya ikinci bir saldırı için her şeyin hazır olduğunu ancak gerek olduğunu düşünmediğini belirtirken, "Venezuela uygun davranmazsa ikinci bir saldırı yapacağız." ifadelerini kullandı.
KOLOMBİYA'YA GÖZDAĞI
Kolombiya'dan da bahseden Trump, solcu lider Gustavo Petro'ya atıfla 'ülkenin hasta bir adam tarafından yönetildiğini' söyledi. Petro'nun Kolombiya'yı uzun süre yönetmeyeceğini düşündüğünü belirten Trump, 'Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor' diyerek gözdağı verdi.
"MEKSİKA İLE İLGİLİ BİR ŞEYLER YAPMALIYIM"
Donald Trump bir başka Latin Amerika ülkesi Meksika'ya da dikkat çekti. "Meksika'yla ilgili bir şeyler yapmalıyım, Meksika, eylemlerine çeki düzen vermeli" dedi.
Trump Küba ile ilgili ise, "Çökmeye hazır gibi görünüyor" diye konuştu.